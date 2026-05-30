SUV छोड़ Sedan खरीदने का मन बना देगी नई Honda City Hybrid, माइलेज और फीचर्स दोनों दमदार

New Honda City Hybrid: होंडा सिटी भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद सेडान कारों में से एक रही है. सालों से यह कार अपने आरामदायक सफर, शानदार स्पेस और प्रीमियम अनुभव के लिए जानी जाती है. अब होंडा ने City Hybrid को नए अपडेट्स के साथ पेश किया है, जिससे यह पहले से ज्यादा बेहतरीन और आधुनिक नजर आती है. नई स्टाइलिंग, एडवांस फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने इसे फिर से सेडान सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाने की कोशिश की है.

खास बात यह है कि बढ़ती फ्यूल कीमतों के दौर में इसका हाइब्रिड सिस्टम शानदार माइलेज देने का वादा करता है. ऐसे में अगर आप SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो नई Honda City Hybrid एक ऐसा विकल्प साबित हो सकती है जो आराम, फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट का बेहतरीन संतुलन देती है.

डिजाइन और फीचर्स ने बढ़ाया प्रीमियम अहसास

नई होंडा सिटी हाइब्रिड पहले से ज्यादा शार्प और स्टाइलिश नजर आती है. कार में नए LED हेडलैंप, फ्रंट लाइट बार, नया बंपर डिजाइन और आकर्षक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसकी रोड प्रेजेंस को बेहतर बनाते हैं. केबिन में बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम जोड़ा गया है, जबकि 360 डिग्री कैमरा अब ड्राइविंग को और आसान बनाता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं.

पीछे बैठने वाले यात्रियों को अच्छा लेगरूम और पर्याप्त चौड़ाई मिलती है, जिससे लंबा सफर भी आरामदायक बन जाता है. हालांकि पावर्ड सीट्स और रियर सनशेड जैसे कुछ फीचर्स दिए जाते तो यह पैकेज और भी मजबूत हो सकता था. फिर भी फीचर लिस्ट इसे अपने सेगमेंट की सबसे आधुनिक सेडान में शामिल करती है.

यह भी पढ़ें: कई दिनों तक गाड़ी रहेगी खड़ी? पहले कर लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

माइलेज और आराम में SUV को दे सकती है टक्कर

होंडा सिटी हाइब्रिड का सबसे बड़ा आकर्षण इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. 126bhp की पावर और 253Nm टॉर्क वाला सिस्टम इलेक्ट्रिक और पेट्रोल पावर के बीच बेहद स्मूद तरीके से काम करता है. शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कार कई बार केवल इलेक्ट्रिक मोड में चलती है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. रियल वर्ल्ड में यह कार करीब 17 से 20 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि हाईवे पर आंकड़ा इससे भी बेहतर हो सकता है.

सस्पेंशन को आरामदायक रखा गया है, जिससे खराब सड़कों पर भी सफर आसान महसूस होता है. हल्का स्टीयरिंग और स्मूद ड्राइविंग अनुभव इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए शानदार बनाता है. करीब 21 लाख रुपये की कीमत के बावजूद, जो लोग ज्यादा ड्राइव करते हैं और बेहतर माइलेज के साथ प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, उनके लिए नई Honda City Hybrid एक मजबूत और समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: नॉर्मल पेट्रोल या पावर पेट्रोल, कौन बचाएगा ज्यादा पैसा, आसान भाषा में समझिए