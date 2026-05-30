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हिंदी न्यूज़ऑटोकई दिनों तक गाड़ी रहेगी खड़ी? पहले कर लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

कई दिनों तक गाड़ी रहेगी खड़ी? पहले कर लें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान

Long Term Car Parking: अगर आपकी कार कई दिनों या हफ्तों तक खड़ी रहने वाली है तो कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है. इससे बैटरी, टायर और इंजन को नुकसान होने से बचाया जा सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 May 2026 11:38 AM (IST)
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Long Term Car Parking: कई बार काम, यात्रा या किसी अन्य वजह से कार को लंबे समय तक पार्क करके छोड़ना पड़ता है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि गाड़ी खड़ी है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. अगर कार कई हफ्तों या महीनों तक बिना इस्तेमाल के खड़ी रहती है तो बैटरी डिस्चार्ज होने, टायर खराब होने और इंजन से जुड़ी समस्याएं शुरू हो सकती हैं. इतना ही नहीं, धूल, नमी और मौसम का असर भी गाड़ी की हालत पर पड़ता है. 

ऐसे में अगर कुछ जरूरी तैयारियां पहले से कर ली जाएं तो कार को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. थोड़ी सी सावधानी आपको बाद में होने वाले बड़े खर्च और परेशानी से बचा सकती है. इसलिए कार पार्क करके जाने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

बैटरी और टायर को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

लंबे समय तक खड़ी रहने वाली कार में सबसे पहले बैटरी प्रभावित होती है. आधुनिक कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगातार थोड़ी-बहुत बिजली लेते रहते हैं, जिससे बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज हो सकती है. अगर कार लंबे समय तक नहीं चलनी है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हटाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं टायर भी लगातार एक ही जगह खड़े रहने से फ्लैट स्पॉट का शिकार हो सकते हैं. इससे ड्राइविंग के दौरान कंपन महसूस हो सकता है. 

इसलिए टायर में सही एयर प्रेशर बनाए रखना जरूरी है. अगर संभव हो तो कुछ दिनों में कार को थोड़ा आगे-पीछे खिसका देना भी फायदेमंद रहता है. इसके अलावा कार को साफ करके पार्क करना चाहिए ताकि धूल और गंदगी लंबे समय तक जमा न रहे.

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इंजन, फ्यूल और पार्किंग लोकेशन का रखें ध्यान

कार को लंबे समय तक खड़ा करने से पहले फ्यूल टैंक को पूरी तरह भरवा लेना बेहतर माना जाता है. इससे टैंक के अंदर नमी बनने की संभावना कम हो जाती है. इंजन ऑयल और अन्य फ्लूड्स का लेवल भी जांच लेना चाहिए ताकि वापसी पर किसी तरह की परेशानी न हो. अगर कार खुले में खड़ी करनी पड़ रही है तो अच्छी क्वालिटी का कार कवर जरूर इस्तेमाल करें. इससे धूप, बारिश और धूल से सुरक्षा मिलती है. पार्किंग की जगह भी सुरक्षित और सूखी होनी चाहिए ताकि नमी से जंग लगने का खतरा कम रहे. 

जब आप दोबारा कार इस्तेमाल करने जाएं तो पहले बैटरी, टायर और फ्लूड्स की जांच जरूर करें. इन आसान कदमों को अपनाकर आप अपनी कार को लंबे समय तक बेहतर हालत में रख सकते हैं और अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 30 May 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Car Maintenance Tips Car Battery Care Long Term Car Parking Vehicle Storage Guide Car Protection Tips
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