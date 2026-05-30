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हिंदी न्यूज़ऑटोCarCar Mileage Guide: कार का माइलेज अचानक कम क्यों हो जाता है? ये गलतियां पड़ती हैं भारी

Car Mileage Guide: कार का माइलेज अचानक कम क्यों हो जाता है? ये गलतियां पड़ती हैं भारी

Car Mileage Guide: क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी के कुछ छोटे पार्ट्स अगर खराब हैं तो उससे आपका बहुत घाटा हो सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में..

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 30 May 2026 11:59 AM (IST)
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Car Mileage Guide: पेट्रोल-डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनकी कार बेहतर माइलेज दे, जिससे कम पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय की जा सके. हालांकि, अक्सर देखा जाता है कि कार का माइलेज अचानक से कम हो जाता है और गाड़ी ज्यादा तेल पीने लगती है. इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है. जेब पर भारी पड़ने वाली यह समस्या अक्सर हमारी ही कुछ छोटी गलतियों की वजह से होती है. आइए जानते हैं वे कौन से कारण हैं जो आपकी कार का माइलेज अचानक गिरा देते हैं.

टायर की हवा हो सकता है बड़ा कारण

कम हवा वाले टायर इंजन पर दोगुना दबाव डालते हैं. जब टायरों में प्रेशर कम होता है तो सड़क पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है. इसे खींचने के लिए इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत तेजी से बढ़ती है. हर हफ्ते टायर प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए.

 गंदा एयर फिल्टर 

कार का एयर फिल्टर फेफड़ों की तरह काम करता है. जब इसमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है तो इंजन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. इस वजह से कम्बशन ठीक से नहीं होता और कार का माइलेज अचानक आधा हो जाता है.

आपकी यह आदत फूंक रही है पैसा

कई लोग गाड़ी चलाते समय क्लच पेडल पर हल्का पैर रखकर बैठते हैं या गलत गियर में गाड़ी खींचते हैं. कम स्पीड में बड़ा गियर या हाई स्पीड में छोटा गियर रखने से इंजन पर सीधा असर पड़ता है. यह आदत पलक झपकते ही माइलेज को बिगाड़ देती है.

यह भी पढ़ें: ऑटोमैटिक कार लेना फायदे का सौदा या पैसे की बर्बादी? सच जानकर बदल जाएगा नजरिया

खराब स्पार्क प्लग से खाली हो रही है आपकी जेब

अगर कार का स्पार्क प्लग पुराना या गंदा हो चुका है तो वह ठीक से स्पार्क नहीं बनाएगा. इससे सिलेंडर के अंदर मौजूद पूरा फ्यूल नहीं जल पाता और बिना इस्तेमाल हुए ही साइलेंसर से बाहर निकल जाता है. इससे भी होता है माइलेज में गिरावट.

भारी वजन और बेवजह AC से जल्दी होता है तेल खत्म

कार की डिक्की में जरूरत से ज्यादा सामान लादकर रखना सीधे माइलेज पर हमला करता है, जितना अधिक वजन होगा, इंजन उतना ही ज्यादा तेल पिएगा. इसके अलावा, ट्रैफिक जाम में भी लगातार AC ऑन रखने से ईंधन तेजी से खत्म होता है.

यह भी पढ़ें: किन पैरामीटर्स से गुजरकर 5 स्टार रेटिंग पाती हैं नई कारें, कौन-सी सेफ्टी रेटिंग है सबसे बेस्ट?

Published at : 30 May 2026 11:59 AM (IST)
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