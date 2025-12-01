एक्सप्लोरर
इंतजार खत्म! कल लॉन्च होगी Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara, जानें फीचर्स, रेंज और कीमत
Maruti Suzuki e Vitara launch: मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara कल लॉन्च होने वाली है. आइए इसके रेंज, नए फीचर्स, और बैटरी ऑप्शन के साथ कीमत की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara को आखिरकार भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. ये SUV 2 दिसंबर 2025 को भारत में आएगी और कंपनी इसके साथ अपनी इलेक्ट्रिक कारों की नई शुरुआत कर रही है. खास बात यह है कि e Vitara को भारत से पहले यूरोप के 12 देशों में भेजा जा चुका है, जिससे यह एक ग्लोबल EV के रूप में मजबूत पहचान बना चुकी है. भारत में इसका मुकाबला Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 और MG ZS EV जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.
पूरी तरह मॉडर्न और फ्यूचर जैसा लुक
- e Vitara का डिजाइन काफी मॉडर्न और अलग रखा गया है. इसकी बॉडी पर किए गए खास कट और कर्व्स इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV जैसा लुक देते हैं. इसके फ्रंट में मैट्रिक्स-स्टाइल LED हेडलाइट्स हैं और पीछे भी ऐसी ही LED लाइट्स मिलती हैं. 18-इंच के नए अलॉय व्हील इसे स्पोर्टी दिखाते हैं, जबकि इसके छुपे हुए रियर डोर हैंडल इसे और हाई-टेक बनाते हैं. भारत में यह SUV सात रंगों में मिलेगी, जिनमें ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, ग्रीन और रेड जैसे कलर्स शामिल हैं.
पावर और रेंज
- e Vitara दो बैटरी पैक (एक 49 kWh और दूसरा 61 kWh ) के साथ आएगी. बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल में लगभग 500 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, जो डेली यूज और लंबी ड्राइव दोनों के लिए काफी है. ऑल-व्हील-ड्राइव मॉडल में यह रेंज लगभग 400 किलोमीटर रहेगी. यह SUV 142 से 173 HP तक की पावर दे सकती है और यह सिर्फ 7.5 से 8.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी होगी, जिससे बैटरी सिर्फ 50 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी.
फीचर्स
- SUV के केबिन में एक हाई-टेक डिजिटल सेटअप दिया गया है. इसमें 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले और 10.1-इंच का टचस्क्रीन मिलेगा, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट होगा. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी फीचर्स भी मिलेंगी. सुरक्षा की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग और लेवल-2 ADAS दिया गया है, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.
कीमत और लॉन्च
- मारुति e Vitara की कीमत लगभग 17 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और इसकी डिलीवरी दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
टॉप-100 हथियार बनाने वाली कंपनियों लिस्ट आई सामने, जानें भारत की कितनी हुईं शामिल
महाराष्ट्र
'हम चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे... ' महाराष्ट्र में 22 नगर परिषदों में चुनाव टलने पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
सुपरवेपन 'पिनाका', 44 सेकंड में करता है 72 रॉकेट फायर, जानें कितनी है इसकी कीमत?
क्रिकेट
विराट कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेशन पर रोहित शर्मा का रिएक्शन सोशल मीडिया वायरल, देखें वीडियो
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL