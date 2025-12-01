इंतजार खत्म! कल लॉन्च होगी Maruti की पहली इलेक्ट्रिक कार e Vitara, जानें फीचर्स, रेंज और कीमत

मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara को आखिरकार भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है. ये SUV 2 दिसंबर 2025 को भारत में आएगी और कंपनी इसके साथ अपनी इलेक्ट्रिक कारों की नई शुरुआत कर रही है. खास बात यह है कि e Vitara को भारत से पहले यूरोप के 12 देशों में भेजा जा चुका है, जिससे यह एक ग्लोबल EV के रूप में मजबूत पहचान बना चुकी है. भारत में इसका मुकाबला Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 और MG ZS EV जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.

पूरी तरह मॉडर्न और फ्यूचर जैसा लुक

e Vitara का डिजाइन काफी मॉडर्न और अलग रखा गया है. इसकी बॉडी पर किए गए खास कट और कर्व्स इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV जैसा लुक देते हैं. इसके फ्रंट में मैट्रिक्स-स्टाइल LED हेडलाइट्स हैं और पीछे भी ऐसी ही LED लाइट्स मिलती हैं. 18-इंच के नए अलॉय व्हील इसे स्पोर्टी दिखाते हैं, जबकि इसके छुपे हुए रियर डोर हैंडल इसे और हाई-टेक बनाते हैं. भारत में यह SUV सात रंगों में मिलेगी, जिनमें ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, ग्रीन और रेड जैसे कलर्स शामिल हैं.

पावर और रेंज

e Vitara दो बैटरी पैक (एक 49 kWh और दूसरा 61 kWh ) के साथ आएगी. बड़े बैटरी पैक वाले मॉडल में लगभग 500 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, जो डेली यूज और लंबी ड्राइव दोनों के लिए काफी है. ऑल-व्हील-ड्राइव मॉडल में यह रेंज लगभग 400 किलोमीटर रहेगी. यह SUV 142 से 173 HP तक की पावर दे सकती है और यह सिर्फ 7.5 से 8.6 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी होगी, जिससे बैटरी सिर्फ 50 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी.

फीचर्स

SUV के केबिन में एक हाई-टेक डिजिटल सेटअप दिया गया है. इसमें 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले और 10.1-इंच का टचस्क्रीन मिलेगा, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट होगा. इसके अलावा इसमें वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी फीचर्स भी मिलेंगी. सुरक्षा की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग और लेवल-2 ADAS दिया गया है, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

कीमत और लॉन्च