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490 KM तक मिलेगी रेंज, Hyundai लेकर आई शानदार EV, जानें खासियत
Hyundai Neira Prototype: कार का डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक रखा गया है. कार की बॉडी को इस तरह बनाया गया है कि हवा का कम से कम दबाव पड़े और कार ज्यादा बेहतर तरीके से चल सके.
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