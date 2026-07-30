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हिंदी न्यूज़ऑटो490 KM तक मिलेगी रेंज, Hyundai लेकर आई शानदार EV, जानें खासियत

490 KM तक मिलेगी रेंज, Hyundai लेकर आई शानदार EV, जानें खासियत

Hyundai Neira Prototype: कार का डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक रखा गया है. कार की बॉडी को इस तरह बनाया गया है कि हवा का कम से कम दबाव पड़े और कार ज्यादा बेहतर तरीके से चल सके.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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दुनियाभर की कार कंपनियां अब सिर्फ नई गाड़ियां लॉन्च करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य की तकनीक और डिजाइन को भी लोगों के सामने पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में Hyundai ने इंडोनेशिया में आयोजित GIIAS 2026 में अपनी नई Neira Prototype कॉन्सेप्ट कार को पेश किया है.

यह फिलहाल बाजार में बिक्री के लिए मौजूद नहीं होगी, लेकिन इसके जरिए कंपनी ने दिखाया है कि आने वाले समय में उसकी कारें कैसी दिख सकती हैं और उनमें किस तरह की नई तकनीक देखने को मिल सकती है.

क्या है Hyundai Neira Prototype?

  • Hyundai Neira एक कॉन्सेप्ट कार है. यानी यह ऐसा मॉडल है जिसे कंपनी भविष्य की तकनीक और डिजाइन को दिखाने के लिए तैयार करती है. ऐसी कारें आमतौर पर सीधे बाजार में नहीं आतीं, लेकिन इनमें इस्तेमाल किए गए कई डिजाइन और फीचर्स बाद में कंपनी की नई प्रोडक्शन कारों में देखने को मिलते हैं. इसलिए ऑटो सेक्टर में कॉन्सेप्ट कारों को काफी अहम माना जाता है.
  • Hyundai Neira का डिजाइन काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक रखा गया है. कार की बॉडी को इस तरह बनाया गया है कि हवा का कम से कम दबाव पड़े और कार ज्यादा बेहतर तरीके से चल सके. इसमें शार्प LED लाइट्स, स्मूद बॉडी लाइन्स और आकर्षक डिजाइन दिया गया है, जो इसे बाकी कारों से बिल्कुल अलग बनाता है. इसका लुक देखकर ऐसा लगता है जैसे यह आने वाले कई सालों की कार हो.


490 KM तक मिलेगी रेंज, Hyundai लेकर आई शानदार EV, जानें खासियत

इलेक्ट्रिक कारों की दिशा में बड़ा कदम

  • Hyundai ने इस कॉन्सेप्ट के पावरट्रेन और बैटरी से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह भविष्य की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और Hyundai भी इसी दिशा में लगातार नए प्रयोग कर रही है. Neira Prototype इस बात का संकेत देती है कि कंपनी आने वाले समय में और भी मॉडर्न EV तकनीक लेकर आ सकती है.
  • Hyundai ने इस कॉन्सेप्ट कार के केबिन को भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया है. इसमें बड़े डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कंट्रोल, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ड्राइवर को बेहतर फील देने वाले फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. कंपनी का फोकस ऐसा केबिन तैयार करना है, जहां कम बटन हों और ज्यादातर काम डिजिटल तरीके से किए जा सकें. इससे ड्राइविंग पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो सकती है.

सेफ्टी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर जोर

  • नई Neira Prototype में सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि सेफ्टी और स्मार्ट तकनीक पर भी खास ध्यान दिया गया है. माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसी कारों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), बेहतर सेंसर, कैमरा आधारित सुरक्षा फीचर्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं. हालांकि कंपनी ने अभी इन फीचर्स की पूरी जानकारी नहीं दी है.


490 KM तक मिलेगी रेंज, Hyundai लेकर आई शानदार EV, जानें खासियत

  • फिलहाल Hyundai ने यह साफ नहीं किया है कि Neira Prototype का प्रोडक्शन मॉडल कब आएगा या आएगा भी या नहीं. कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट और कीमत का भी खुलासा नहीं किया है. क्योंकि यह एक कॉन्सेप्ट कार है, इसलिए इसका मकसद फिलहाल सिर्फ भविष्य की तकनीक और डिजाइन की झलक दिखाना है.

भारत में लॉन्च होने की उम्मीद?

  • Hyundai ने अभी यह नहीं बताया है कि Neira Prototype का कोई प्रोडक्शन वर्जन भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं. लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कॉन्सेप्ट में दिखाए गए कई डिजाइन एलिमेंट्स और तकनीक आने वाले सालों में Hyundai की नई इलेक्ट्रिक और प्रीमियम कारों में देखने को मिल सकते हैं. इसलिए भारतीय ग्राहकों को भी भविष्य में इस तरह की आधुनिक तकनीक वाली कारें मिलने की उम्मीद है.
  • Hyundai की नीरा में Kia Carens Clavis EV में मैकेनिकल सेटअप मिलता है. इसमें 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं. ये बैटरी 490 किलोमीटर तक की राइडिंग रेंज दे सकती है.

यह भी पढ़ें:- Toyota ने कितनी कीमत पर लॉन्च की नई Hilux? जानिए खासियत 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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Auto News Hyundai Motors Hyundai Neira Prototype Hyundai Neira Range
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