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रजिस्ट्रेशन फीस माफ, जानें अब कितनी सस्ती मिलेंगी Nexon EV?
Tax on EVs: अब तक हरियाणा में इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर वन-टाइम मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी छूट मिलती थी. नई नीति के बाद यह राहत बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है.
अगर आप हरियाणा में नई इलेक्ट्रिक कार, बाइक या ई-रिक्शा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है. हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और फोर-व्हीलर्स वाहनों पर रजिस्ट्रेशन के समय 100 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स की छूट मिलेगी. इससे नई EV खरीदने की शुरुआती लागत कम हो जाएगी और ग्राहकों की अच्छी-खासी बचत होगी.
क्या है सरकार का नया फैसला?
- हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. नए फैसले के मुताबिक, जो भी शख्स हरियाणा में 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली नई बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगा और उसका रजिस्ट्रेशन राज्य में कराएगा, उसे मोटर व्हीकल टैक्स नहीं देना होगा. यह सुविधा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर सभी पर लागू होगी.
- सरकार ने सिर्फ 30 लाख रुपये तक की गाड़ियों के लिए ही राहत नहीं दी है. अगर कोई ग्राहक 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उसे भी मोटर व्हीकल टैक्स में 50 फीसदी छूट मिलेगी. यानी महंगी इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को भी पहले की तुलना में कम टैक्स देना पड़ेगा.
सस्ती हो जाएंगी ये इलेक्ट्रिक कारें
- उदाहरण के तौर पर अगर आप Tata Nexon EV खरीदते हैं तो इसकी हरियाणा में एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये है. इस गाड़ी में 99,920 रुपये RTO फीस और 55 हजार 550 रुपये इंश्योरेंस चार्जेस लगते हैं. ऐसे में ईवी की कीमत 14.65 लाख रुपये ऑन-रोड हो जाती है. ऐसे में इस गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने के बाद इसकी कीमत कम हो जाएगी.
- इसके अलावा MG Windsor EV, Punch EV, Hyundai Creta EV और बाकी इलेक्ट्रिक कारों को भी रजिस्ट्रेशन फीस माफी का काफी फायदा मिलने वाला है.
पहले क्या थे नियम?
- अब तक हरियाणा में इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों पर वन-टाइम मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी छूट मिलती थी. नई नीति के बाद यह राहत बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी गई है. यानी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन के समय मोटर व्हीकल टैक्स पूरी तरह माफ होगा. हालांकि, CNG गाड़ियों के लिए पहले से मिल रही 20 फीसदी टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- नई गाड़ी खरीदते समय गाड़ी की कीमत के अलावा मोटर व्हीकल टैक्स और अन्य शुल्क भी देने पड़ते हैं. अब टैक्स माफ होने से वाहन की ऑन-रोड कीमत कम हो जाएगी, जिससे खरीदारों की सीधी बचत होगी. खासकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों को हजारों रुपये तक का फायदा मिल सकता है.
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
- हरियाणा सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और लोगों को पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की जगह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.
- इस योजना का लाभ केवल प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगा. रजिस्ट्रेशन हरियाणा में कराया जाएगा. इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं.
महिलाओं को भी मिलेगा फायदा
- इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए भी राहत का ऐलान किया है. राज्य में महिलाओं के नाम पर रजिस्टर होने वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में 1 फीसदी अतिरिक्त छूट देने का भी फैसला लिया गया है.
- इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और उनके नाम पर वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करना है.
- ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से हरियाणा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ सकती है. जब किसी गाड़ी की ऑन-रोड कीमत कम होती है, तो ग्राहक उसे खरीदने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं.
- इससे न सिर्फ EV बिक्री बढ़ेगी, बल्कि राज्य में स्वच्छ परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा. सरकार को उम्मीद है कि यह फैसला हरियाणा को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा.
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