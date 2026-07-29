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बच्चों के भी सबसे सेफ कार बनी Punch EV, मिली 5 स्टार रेटिंग

Tata Punch EV 5 star Rating: टाटा पंच ईवी ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में इसे बेहतरीन स्कोर मिला है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 29 Jul 2026 06:00 PM (IST)
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Tata Punch EV 5 star Rating: भारत में पहले जब भी कोई नई कार खरीदने जाता था तो सबसे पहले गाड़ी के कलर और माइलेज चेक करता था. लेकिन अपने देश में बढ़ते रोड एक्सीडेंट के बाद अब लोग सबसे पहले कार में कितना सेफ्टी मिल रहा है या चेक करने लगे हैं. जिसके चलते अब कंपनियां भी मजबूत गाड़ियों बना रही हैं. अगर आप भी अपने परिवार और बच्चों के लिए एक सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो टाटा मोटर्स की पंच ईवी आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

क्योंकि, हाल ही में इस दमदार कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. टाटा पंच ईवी ने न सिर्फ बड़ों के लिए, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी क्रैश टेस्ट के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शानदार स्कोर हासिल किया है. चलिए जानतें हैं डिटेल्स में पूरी खबर.

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में मिला शानदार स्कोर

बता दें कि, टाटा मोटर्स अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. भारत एनसीएपी की रिपोर्ट के अनुसार, एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में टाटा पंच ईवी को कुल 32 में से 31.09 पॉइंट्स का बेहद शानदार स्कोर मिला है. क्रैश टेस्ट के दौरान, फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इस कार ने 16 में से 15.28 स्कोर हासिल किए है.

वहीं, साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.80 का स्कोर हासिल किया. इसका मतलब है कि सामने से या साइड से किसी भी तरह की टक्कर होने की स्थिति में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के अंदर बैठे एडल्ट यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और उन्हें गंभीर चोट से यह गाड़ी बचा सकती है.


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बच्चों की सुरक्षा में नहीं है कोई कमी

आपको बता दें कि, कार से सफर करते समय बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम होती है. भारत एनसीएपी टेस्ट में टाटा पंच ईवी ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 अंक हासिल कर 5-स्टार रेटिंग अपने नाम की है. इस टेस्ट के लिए 18 महीने और 3 साल के बच्चे के डमी का इस्तेमाल किया गया था.

डायनेमिक स्कोर में पंच ईवी ने 24 में से पूरे 24 अंक हासिल किए, जबकि चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन में 12 में से 12 अंक मिले. पंच ईवी में दिए गए मजबूत ISOFIX एंकर और बेहतरीन सीट बेल्ट सिस्टम यह सुनिश्चित करते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में पीछे बैठे बच्चों को भी कोई नुकसान न पहुंचे.


बच्चों के भी सबसे सेफ कार बनी Punch EV, मिली 5 स्टार रेटिंग

सभी वेरिएंट में मिलते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स

सबसे खास बात यह है कि, टाटा मोटर्स ने पंच ईवी को बेहद मजबूत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. कंपनी ने सुरक्षा के मामले में बेस मॉडल और टॉप मॉडल में कोई भेदभाव नहीं किया है. पंच ईवी के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

इनमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ईबीडी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और सभी सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं. इसके अलावा टॉप-एंड मॉडल्स में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाते हैं.

परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी

बता दें कि, टाटा पंच ईवी ग्राहकों के लिए दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है जिनमें मीडियम रेंज 30 kWh और लॉन्ग रेंज 40 kWh शामिल हैं. सिंगल चार्ज पर इसका मीडियम रेंज वेरिएंट 365 किलोमीटर और लॉन्ग रेंज वेरिएंट 468 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज देता है.

डीसी फास्ट चार्जर की मदद से इसे महज 26 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. भारतीय बाजार में टाटा पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये से शुरू होकर 12.59 लाख रुपये तक जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 29 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Auto News Tata Punch EV 5 Star Rating Bharat NCAP Crash Test Punch EV Safest Electric SUV
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