एक्सप्लोरर
28 KMPL माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आ रही Maruti की नई 7-Seater SUV, जानें कब होगी लॉन्च
Maruti Suzuki जल्द अपनी 7-सीटर Grand Vitara Hybrid SUV लॉन्च करेगी, जो 28 kmpl तक का माइलेज देगी. इसमें ADAS, 6 एयरबैग और प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स होंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.
Maruti Suzuki भारतीय बाजार में अब एक ऐसी SUV लाने जा रही है,जो बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट साबित होगी. कंपनी की नई Maruti Grand Vitara 7-Seater SUV इस समय सबसे चर्चित अपकमिंग मॉडल्स में से एक है. इसे फिलहाल कोडनेम Y17 के तहत डेवलप किया जा रहा है और यह Maruti के नए खरखोदा (हरियाणा) प्लांट में तैयार होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका लॉन्च 2026 की शुरुआत में किया जा सकता है. हाल ही में इसकी स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, जो दिखाती हैं कि SUV अब टेस्टिंग फेज में पहुंच चुकी है.
कीमत
- नई Grand Vitara 7-Seater की कीमत भारत में 14 लाख से 25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. यह मौजूदा 5-सीटर मॉडल से थोड़ी महंगी जरूर होगी, लेकिन फीचर्स और स्पेस में कहीं आगे रहेगी. कंपनी इसे पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों इंजन विकल्पों में पेश करने की योजना बना रही है. लॉन्च के बाद यह SUV सीधे तौर पर Hyundai Alcazar, Tata Safari, और MG Hector Plus को टक्कर देगी.
डिजाइन
- डिजाइन के मामले में 7-Seater Grand Vitara अपने 5-सीटर वर्जन की DNA को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें ज्यादा रग्ड और बोल्ड अपील देखने को मिलेगी. फ्रंट प्रोफाइल में नई क्रोम ग्रिल, C-शेप DRLs और स्पोर्टी बंपर मिलेंगे, जबकि साइड प्रोफाइल में रूफ रेल्स और 17–18 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स SUV को दमदार लुक देंगे. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स और नया बंपर डिजाइन इसे और भी मॉडर्न बनाते हैं. लगभग 2,600 mm के व्हीलबेस और 4,345 mm से ज्यादा लंबाई के साथ यह Third Row में अच्छा स्पेस देगी.
इंटीरियर
- Grand Vitara 7-Seater का केबिन प्रीमियम और हाई-टेक दोनों का संतुलन पेश करेगा. इसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड थीम, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे. SUV में तीन रो सीट्स होंगी, जिनमें तीसरी रो फोल्डेबल होगी. दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन दिया जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ और कीलेस एंट्री जैसे कई सुविधाएं दी जाएंगी.
सेफ्टी
- Maruti ने इस SUV को सेफ्टी के मामले में काफी एडवांस बनाया है. इसमें 6 एयरबैग, ADAS (Advanced Driver Assistance System), ABS with EBD, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी मिलेंगी. ADAS के फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित SUVs में शामिल करेंगे.
इंजन और माइलेज
- Maruti Grand Vitara 7-Seater में दो इंजन विकल्प दिए जाएंगे. पहला, 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन जो 103 PS पावर और 137 Nm टॉर्क देता है. वहीं, दूसरा, 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, जो Toyota से लिया गया है और 115 PS पावर व 141 Nm टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी का दावा है कि इसका हाइब्रिड वर्जन 27–28 kmpl तक का माइलेज देगा. यह इंजन बैटरी और पेट्रोल के बीच स्मार्ट तरीके से स्विच करता है, जिससे फ्यूल बचत होती है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जहरीली हवा के बीच अब नई मुसीबत! हफ्ते भर नहीं दिखेगी धूप, जानें मौसम विभाग का अलर्ट
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL