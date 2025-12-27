भारतीय बाजार में मारुति ग्रैंड विटारा हाईब्रिड को पसंद करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. इस कार को शानदार माइलेज, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रोड प्रजेंस के लिए जाना जाता है. मारुति विटारा अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी में से एक है. अगर आप भी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड को घर लाने का प्लान बना रहे हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत और फाइनेंस प्लान के बारे में जानना जरूरी है.

Maruti Grand Vitara Hybrid के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट की शुरुआती कीमत 16.63 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. अगर आप इस कार को खरीदते हैं, तो ऑन-रोड कीमत लगभग 19.01 लाख रुपये देने होंगे. इसमें आरटीओ शुल्क, इंश्योरेंस अमाउंट और बाकी चार्जेस शामिल हैं.

Maruti Grand Vitara कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी?

मारुति ग्रैंड विटारा के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आप इसे 4 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर खरीद सकते हैं. इसके बाद आपको बचे हुए 15 लाख रुपये से किसी बैंक से कार लोन लेना होगा. अगर आपको यह लोन 9 फीसदी ब्याज दर से 5 साल के लिए यह लोन लेना है तो आपको हर महीने 31 हजार रुपये के करीब EMI चुकानी होगी.

ग्रैंड विटारा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है. कंपनी ने सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए हैं, जिससे यह SUV अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन गई है. अगर आपकी मंथली सैलरी 60 से 70 हजार है तो आप आसानी से ग्रैंड विटारा के लिए लोन चुका सकते हैं.

गाड़ी के कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स?

मारुति ग्रैंड विटारा हाईब्रिड SUV में कई सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं. जैसे-ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया गया है. ABS और EBD के साथ-साथ फ्रंट और रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, जो बेहतर ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं. बच्चों की सेफ्टी के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स उपलब्ध हैं.

गाड़ी की बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल खरीदते हैं, तो इसमें 45 लीटर का टैंक मिलता है, जिसे फुल कराने पर आसानी से 1200 KM तक की यात्रा की जा सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Hero Splendor से लेकर Classic 350 तक, ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स, देखें लिस्ट