Hero Splendor से लेकर Classic 350 तक, ये हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स, देखें लिस्ट

टू-व्हीलर सेगमेंट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है. यहां मार्केट में एक से बढ़कर एक ऑप्शन मौजूद हैं. इसके साथ ही इन टू-व्हीलर्स की कीमत भी किफायती होती है. Hero Splendor से लेकर Classic 350 तक, बाजार में ऐसे कई ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि मोस्ट सेलिंग भी हैं. आइए जानते हैं कि पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में कौन-सी बाइक्स सबसे ज्यादा बिकीं.

Hero Splendor

बिक्री की इस लिस्ट में पहले नंबर पर Hero Splendor है, जिसे पिछले महीने 3.48 लाख कस्टमर मिले हैं. सालाना स्तर पर ये 18.63 फीसदी बढ़ोतरी को दर्शाता है.

Honda Shine

बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर Honda Shine है, जिसे पिछले महीने 1.86 लाख नए कस्टमर मिले हैं. ये आंकड़ा नवंबर 2024 में सेल की गई इसकी कुल यूनिट्स के मुकाबले 28 फीसदी बढ़ोतरी दिखाता है.

Bajaj Pulsar

बिक्री के मामले में तीसरे नंबर पर बजाज पल्सर है. इसकी कुल 1.13 लाख यूनिट बिकी हैं. ये आंकड़ा नवंबर 2024 में सेल की गई सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है.

Hero HF Deluxe

इसके अलावा चौथेै नंबर पर Hero HF Deluxe है, जिसे पिछले महीने कुल 91 हजार नए कस्टमर मिले हैं. यह आंकड़ा नवंबर 2024 में बेची गई कुल 61 हजार 245 यूनिट के मुकाबले सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है.

TVS Apache

बिक्री के मामले में पांचवें नंबर पर TVS Apache है. पिछले महीने की टॉप-5 बाइक्स की लिस्ट में अब ये बाइक भी शामिल हो गई है. इसे कुल 48 हजार 763 लोगों ने खरीदा है. यह आंकड़ा 36.94 फीसदी बढ़ोतरी को दर्शाता है.

Royal Enfield Classic 350

रॉयल एनफील्ड क्लासिक एक बार फिर कंपनी की मोस्ट-सेलिंग बाइक बन गई है. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की 34 हजार 793 यूनिट, CB Unicorn 150 की 32 हजार 968 यूनिट सेल की गई हैं. इसके अलावा Raider की 32 हजार 853 यूनिट, Platina की 32 हजार 40 य़ूनिट और Glamour की 25 हजार यूनिट सेल की गई हैं.

