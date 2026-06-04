फ्यूल का खर्च हो जाएगा आधा, Maruti जल्द पेश करने जा रही Fronx Hybrid, जानें माइलेज

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV फ्रॉन्क्स को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी जल्द ही Fronx Facelift को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. यह अपडेट सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें कई बड़े तकनीकी बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि नई फ्रॉन्क्स में पहली बार हाइब्रिड इंजन और ADAS जैसी मॉडर्न सेफ्टी तकनीक मिलने की उम्मीद है.

Maruti Fronx कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इसके स्टाइलिश डिजाइन, अच्छे माइलेज और किफायती कीमत की वजह से ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. अब कंपनी इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है.

नई Fronx Facelift में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिल सकता है. कंपनी इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन दे सकती है. हाइब्रिड तकनीक की मदद से कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का भी इस्तेमाल करेगी, जिससे फ्यूल की खपत कम होगी और माइलेज बेहतर मिलेगा. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसका माइलेज 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच सकता है, जो इस सेगमेंट के लिए काफी शानदार माना जाएगा.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में भी नई फ्रॉन्क्स पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो सकती है. इसमें ADAS मिलने की उम्मीद है. यह तकनीक ड्राइवर की मदद करती है और दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने में सहायक होती है. ADAS के तहत लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और टक्कर की चेतावनी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.अभी तक मारुति की इस कीमत वाली कारों में ऐसे फीचर्स नहीं मिलते थे, इसलिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

गाड़ी का डिजाइन और इंटीरियर

डिजाइन की बात करें तो नई फ्रॉन्क्स का लुक मौजूदा मॉडल से मिलता-जुलता रहेगा, लेकिन इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं. नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स, नए बंपर और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं. इन बदलावों से SUV का लुक और अधिक प्रीमियम और आकर्षक हो जाएगा.

कार के इंटीरियर में भी कई नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अधिक प्रीमियम केबिन देखने को मिल सकता है. इससे यात्रियों को पहले से ज्यादा मॉडर्न और आरामदायक फील मिलेगा.

कब हो सकती है लॉन्च?

मारुति सुजुकी इस फेसलिफ्ट मॉडल को 2026 के आखिर तक या उसके आसपास लॉन्च कर सकती है. हालांकि कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की गई है. लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किआ सॉनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी लोकप्रिय SUVs से होगा.

यह भी पढ़ें:-

35 KM तक माइलेज और किफायती कीमत, ये हैं देश की टॉप-5 CNG कार, यहां जानें डिटेल्स