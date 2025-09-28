कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट

भारतीय ऑटो मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बन चुका है. ग्राहक अब ऐसी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं जो बजट में हों, बेहतर माइलेज दें और फीचर्स से लैस हों. आने वाले समय में Maruti, Hyundai और Tata इस कैटेगरी में अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रहे हैं. इनमें Maruti Fronx Hybrid, New Gen Hyundai Venue और Tata Punch Facelift शामिल हैं. आइए इन कारों के फीचर्स कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Fronx Hybrid

मारुति सुजुकी की Fronx का हाइब्रिड वर्जन 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. इसमें 1.2-लीटर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन पर बेस्ड होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह SUV 35 किमी/लीटर से अधिक माइलेज दे सकती है. डिजाइन मौजूदा Fronx जैसा रहेगा, लेकिन हाइब्रिड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर से इसका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा. फीचर्स में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, LED हेडलैंप्स, 9-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स शामिल हो सकते हैं. इसकी अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपये हो सकती है.

New Gen Hyundai Venue

Hyundai Venue का नया जनरेशन मॉडल 2025 के अंत तक भारतीय मार्केट में पेश किया जाएगा. इसमें नया डिजाइन, बड़ी ग्रिल, स्पोर्टी बंपर और LED हेडलैंप्स मिलेंगे. इंजन ऑप्शंस में 1.2-लीटर MPI पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल बरकरार रहेंगे. ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाएंगे. इंटीरियर में 10.25-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एंबियंट लाइटिंग और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम फीचर्स होंगे. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, ADAS लेवल-1 और हिल होल्ड कंट्रोल दिया जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 7लाख 50 हजार से 10 लाख के बीच हो सकती है.

Tata Punch Facelift

Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन 2025 में लॉन्च होगा. इसमें फ्रंट डिजाइन अपडेट होगा, जिसमें नए हेडलैंप्स, DRLs और बंपर शामिल होंगे. इंजन वही-1.2-लीटर पेट्रोल यूनिट रहेगा, जो 85 HP पावर देता है और 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जुड़ा होगा. इंटीरियर में अब 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे. सुरक्षा के लिए Punch पहले ही 5-स्टार Global NCAP रेटिंग पा चुकी है. फेसलिफ्ट वर्जन में ESP और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे. इसकी अनुमानित कीमत 6 से 9 रुपये लाख हो सकती है.





अगर आप बजट में SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके पास बेहतरीन विकल्प होंगे. Maruti Fronx Hybrid सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV हो सकती है, Hyundai Venue 2025 प्रीमियम फीचर्स और ADAS से लैस होगी, जबकि Tata Punch Facelift अपने अपडेटेड डिजाइन और 5-स्टार सेफ्टी पैकेज के साथ छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट रहेगी.

