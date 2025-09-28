हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट

कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट

2025-26 में भारत में तीन नई SUVs Maruti Fronx Hybrid, New Gen Hyundai Venue और Tata Punch Facelift लॉन्च होंगी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से कम होगी. आइए इन कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटो मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बन चुका है. ग्राहक अब ऐसी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं जो बजट में हों, बेहतर माइलेज दें और फीचर्स से लैस हों. आने वाले समय में Maruti, Hyundai और Tata इस कैटेगरी में अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रहे हैं. इनमें Maruti Fronx Hybrid, New Gen Hyundai Venue और Tata Punch Facelift शामिल हैं. आइए इन कारों के फीचर्स कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Maruti Fronx Hybrid

  • मारुति सुजुकी की Fronx का हाइब्रिड वर्जन 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है. इसमें 1.2-लीटर Z-सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो सीरीज हाइब्रिड पावरट्रेन पर बेस्ड होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह SUV 35 किमी/लीटर से अधिक माइलेज दे सकती है. डिजाइन मौजूदा Fronx जैसा रहेगा, लेकिन हाइब्रिड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर से इसका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा. फीचर्स में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, LED हेडलैंप्स, 9-इंच टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ और स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स शामिल हो सकते हैं. इसकी अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपये हो सकती है.

New Gen Hyundai Venue

  • Hyundai Venue का नया जनरेशन मॉडल 2025 के अंत तक भारतीय मार्केट में पेश किया जाएगा. इसमें नया डिजाइन, बड़ी ग्रिल, स्पोर्टी बंपर और LED हेडलैंप्स मिलेंगे. इंजन ऑप्शंस में 1.2-लीटर MPI पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल बरकरार रहेंगे. ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाएंगे. इंटीरियर में 10.25-इंच टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एंबियंट लाइटिंग और लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे प्रीमियम फीचर्स होंगे. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स, ADAS लेवल-1 और हिल होल्ड कंट्रोल दिया जाएगा. इसकी अनुमानित कीमत 7लाख 50 हजार से 10 लाख के बीच हो सकती है.

Tata Punch Facelift 

  • Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन 2025 में लॉन्च होगा. इसमें फ्रंट डिजाइन अपडेट होगा, जिसमें नए हेडलैंप्स, DRLs और बंपर शामिल होंगे. इंजन वही-1.2-लीटर पेट्रोल यूनिट रहेगा, जो 85 HP पावर देता है और 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जुड़ा होगा. इंटीरियर में अब 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जोड़े जाएंगे. सुरक्षा के लिए Punch पहले ही 5-स्टार Global NCAP रेटिंग पा चुकी है. फेसलिफ्ट वर्जन में ESP और रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे. इसकी अनुमानित कीमत 6 से 9 रुपये लाख हो सकती है.

  • अगर आप बजट में SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके पास बेहतरीन विकल्प होंगे. Maruti Fronx Hybrid सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV हो सकती है, Hyundai Venue 2025 प्रीमियम फीचर्स और ADAS से लैस होगी, जबकि Tata Punch Facelift अपने अपडेटेड डिजाइन और 5-स्टार सेफ्टी पैकेज के साथ छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट रहेगी.

ये भी पढ़ें: GST कट के बाद कितनी सस्ती मिल रही Maruti Fronx? जानिए मार्केट में किन गाड़ियों से टक्कर

Published at : 28 Sep 2025 01:26 PM (IST)
Tags :
Auto News Upcoming SUVs Tata Punch Facelift Maruti Fronx Hybrid Hyundai Venue 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
बिहार
Bihar Election: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
बिहार: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
बिहार
Bihar Election: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
बिहार: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
ऑटो
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच
क्या आपकी रोजमर्रा की आदतें चुपचाप कम कर रही हैं दिमाग की ताकत? एक्सपर्ट्स ने बताया सच
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget