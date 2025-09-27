देशभर में नया जीएसटी स्लैब लागू हो चुका है. मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई तक कई कार कंपनियो की गाड़ियां अब पहले से सस्ती हो गई हैं. नए जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत, 4 मीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी से कम पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से कम डीजल कारों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगने वाली है.

पहले ये वाहन 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आते थे. वहीं लग्जरी कारें केवल 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर कोई सेस नहीं लगेगा. पहले लग्जरी कारों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 परसेंट सेस लगता था. ऐसे में अगर आप Maruti Fronx खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको ये गाड़ी पहले से कितनी सस्ती मिलने वाली है?

कितनी सस्ती हो गई Maruti Fronx?

जीएसटी कटौती के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर SUV Fronx की कीमतों में बड़ी कटौती की है. GST 2.0 लागू होने के बाद कंपनी ने इसके सभी वेरिएंट्स पर औसतन 9.27% से 9.46% तक कीमतें घटा दी हैं. इसका असर ग्राहकों की जेब पर सीधा पड़ा है और अब Fronx पर अधिकतम 1.11 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है.

भारतीय बाजार में मारुति फ्रॉन्क्स कई कारों को टक्कर देती है, जिनमें Hyundai Venue, Kia Sonet, Tata Punch और Kia Sonet जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं. ये सभी सब-4-मीटर एसयूवी सेगमेंट की कारें हैं जो कीमत, फीचर्स और डिजाइन के मामले में फ्रॉन्क्स को टक्कर देती हैं.

Maruti Fronx का इंजन और माइलेज

मारुति फ्रोंक्स को दो इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन, जो महज 5.3 सेकंड में 0 से 60 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है. दूसरा विकल्प 1.2-लीटर K-सीरीज डुअल-जेट, डुअल VVT इंजन है, जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इन इंजनों के साथ आपको 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पैडल शिफ्टर्स के साथ मिलता है, वहीं ऑटो गियर शिफ्ट (AGS) का विकल्प भी उपलब्ध है. माइलेज की बात करें तो यह गाड़ी 22.89 किमी/लीटर तक का एवरेज देने में सक्षम है.

