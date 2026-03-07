भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. इस सेगमेंट में कई कंपनियां अपनी नई और आकर्षक गाड़ियां बाजार में ला रही हैं. ग्राहकों को ऐसी गाड़ियां पसंद आती हैं जो मजबूत हों, अच्छा माइलेज दें और जिनमें आधुनिक फीचर्स भी मिलें. इस सेगमेंट में Maruti Brezza और Hyundai Venue दो ऐसी SUV हैं जिन्हें लोग काफी पसंद करते हैं. आइए जानते हैं कि इंजन, फीचर्स और कीमत के आधार पर किस SUV के खरीदना बेहतर रहेगा.

फीचर्स में कौन भारी?

फीचर्स की बात करें तो Maruti Brezza में कई मॉडर्न फीचर्स मिलती हैं. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा की-लेस एंट्री, रियर एसी वेंट और प्रोजेक्टर हेडलैंप जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. वहीं, Hyundai Venue में भी कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैंप, एलईडी टेललैंप और डार्क क्रोम ग्रिल जैसे डिजाइन फीचर्स मिलते हैं. इसके इंटीरियर में बड़ी स्क्रीन, डुअल टोन सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, रियर एसी वेंट और एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Brezza और Venue का इंजन

अगर इंजन की बात करें तो Maruti Brezza में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो लगभग 103 पीएस की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. यह इंजन स्मूद ड्राइविंग देता है और माइलेज भी अच्छा माना जाता है. मैनुअल वर्जन में यह कार करीब 19.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज दे सकती है. वहीं ऑटोमैटिक वर्जन में इसका माइलेज लगभग 19.80 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया जाता है. दूसरी तरफ Hyundai Venue में कंपनी ने अलग-अलग इंजन विकल्प दिए हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो रोजमर्रा की ड्राइव के लिए ठीक माना जाता है. इसके अलावा इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है जो ज्यादा पावर और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.

फीचर्स और कीमत

फीचर्स की बात करें तो Maruti Brezza में इलेक्ट्रिक सनरूफ, 9 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और रियर एसी वेंट जैसे कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं. वहीं Hyundai Venue में एलईडी हेडलैंप, बड़ी स्क्रीन, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और एम्बियंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. कीमत की बात करें तो Maruti Brezza की शुरुआती कीमत लगभग 8.26 लाख रुपये है और इसका टॉप मॉडल करीब 13.01 लाख रुपये तक जाता है. वहीं Hyundai Venue की शुरुआती कीमत करीब 8 लाख रुपये है और इसका टॉप मॉडल लगभग 15.69 लाख रुपये तक मिलता है. अगर आपको अच्छा माइलेज और भरोसेमंद कार चाहिए तो Brezza अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं ज्यादा फीचर्स और इंजन विकल्प के लिए Venue भी एक मजबूत विकल्प है.