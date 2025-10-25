हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब तक की सबसे एडवांस्ड EV पेश करने जा रही मारुति! जानिए कब लॉन्च होगी Maruti e-Vitara?

अब तक की सबसे एडवांस्ड EV पेश करने जा रही मारुति! जानिए कब लॉन्च होगी Maruti e-Vitara?

कंपनी ने e-Vitara को स्पेशल पर्पज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. ये शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन की गई है, यानी ये किसी पेट्रोल मॉडल का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

मारुति सुजुकी की पहली इलवेक्ट्रिक कार ई-विटारा का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. दरअसल, कंपनी एक लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस मॉडल को पहली बार भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शो किया था और अब इसकी लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में तय की गई है. कंपनी ने इसे एक खास पर्पज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, यानी ये शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक कार के रूप में डिजाइन की गई है, यानी ये किसी पेट्रोल मॉडल का इलेक्ट्रिक कन्वर्जन नहीं है.

कैसी है Maruti e-Vitara?

मारुति e-Vitara का शेप इसे एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल SUV बनाता है. इसकी लंबाई 4275 मिमी, चौड़ाई 1800 मिमी, और व्हीलबेस 2700 मिमी है. इसका डिजाइन पारंपरिक मारुति SUV स्टाइल के साथ एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक पेश करता है. इस कार का प्रोडक्शन गुजरात के हंसलपुर प्लांट में शुरू हो चुका है, जहां से मारुति कई ग्लोबल मॉडल्स का निर्यात करती है. कंपनी ने e-Vitara के लिए बड़ा प्रोडक्शन टारगेट रखा है क्योंकि इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा.

बैटरी और रेंज

मारुति e-Vitara भारत में दो बैटरी पैक विकल्पों - 49kWh और 61kWh के साथ आएगी. टॉप वेरिएंट की रेंज करीब 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV में शामिल हो जाएगी. इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिससे बैटरी को कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा. कंपनी का कहना है कि e-Vitara शहर और हाईवे दोनों के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगी.

मारुति e-Vitara को अब तक की सबसे फीचर-लोडेड SUV कहा जा सकता है. इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलेंगे जैसे 7 एयरबैग्स, ADAS लेवल 2 ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (जिसमें ऑटोमैटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं), वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वॉयस कमांड सपोर्ट भी होगा. 

कितनी है गाड़ी की कीमत?

मारुति सुजुकी e-Vitara कंपनी का अब तक का सबसे महंगा प्रोडक्शन होगा. ये SUV Grand Vitara और Victoris से ऊपर पोजिशन की जाएगी. हालांकि अभी कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख से 30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. इस कीमत पर e-Vitara का मुकाबला Hyundai Creta EV, Tata Curvv EV, Mahindra XUV400 Pro, और MG ZS EV जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.

यह भी पढ़ें:-

फ्रिज से लेकर मसाज तक मिलेगा सभी ऐशो-आराम! फरहान अख्तर ने खरीदी 4 करोड़ की लग्जरी SUV 

Published at : 25 Oct 2025 12:39 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti E Vitara Maruti E Vitara Launching Maruti E-Vitara Launching
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget