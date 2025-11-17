Maruti Dzire EMI Calculator: मारुति डिजायर सस्ती और बेहतर सेफ्टी फीचर्स के साथ आने वाली कार है. मारुति सुजुकी की इस कार को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए हैं. सेफ्टी फीचर्स और बेहतर पावर की वजह से ही ये कार अक्टूबर महीने में मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी है. अक्टूबर 2025 में मारुति डिजायर की 20,791 यूनिट्स की सेल हुई. इस कार के 9 वेरिएंट्स भारतीय बाजार में शामिल हैं. मारुति डिजायर की एक्स-शोरूम प्राइस 6.26 लाख रुपये से शुरू होकर 9.31 लाख रुपये तक जाती है.

Maruti Dzire खरीदने के लिए कितनी EMI?

मारुति डिजायर के बेस मॉडल को खरीदने के लिए 5.63 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. इस कार को खरीदने के लिए आपको 63,000 रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप इस गाड़ी को चार साल के लोन पर खरीदते हैं और इस लोन पर अगर 9 फीसदी की ब्याज लगाई जाती है, तब आपको अगले 48 महीनों तक हर महीने 14,000 रुपये की EMI भरनी होगी. इस हिसाब से आप चार साल में इस गाड़ी पर लोन की टोटल अमाउंट 6.72 लाख रुपये जमा कर देंगे. इस तरह आप चार साल में 46 हजार रुपये ज्यादा देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं.

मारुति डिजायर खरीदने के लिए पांच साल का लोन लिया जाता है, तब 9 फीसदी की ब्याज से 11,679 रुपये की EMI भरनी होगी.

मारुति की ये गाड़ी खरीदने के लिए अगर आप छह साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से 10,141 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

डिजायर खरीदने के लिए अगर आप सात साल के लिए लोन लेते हैं, तब 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 9,052 रुपये की EMI भरनी होगी.

मारुति की इस कार को लोन पर लेते समय सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी के मुताबिक, इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

