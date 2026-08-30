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Brezza के टॉप मॉडल के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानें EMI

कार की कुल लागत निकालते समय सिर्फ डाउन पेमेंट और EMI को देखना पर्याप्त नहीं है. लोन पर लगने वाला ब्याज भी कार की कुल कीमत में जुड़ता है. आइए सारा हिसाब जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Aug 2026 11:50 AM (IST)
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अगर आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जो अच्छे डिजाइन के साथ दमदार इंजन और जरूरी फीचर्स के साथ आए तो Maruti Brezza आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. Brezza भारतीय बाजार में काफी पॉपुलर SUV है और इसे पेट्रोल के साथ CNG और मैनुअल-ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन में खरीदा जा सकता है.

आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर EMI पर खरीदना चाहते हैं तो इसे फाइनेंस पर भी लाया जा सकता है. अगर आपके पास शुरुआत में करीब 2 लाख रुपये हैं तो बाकी रकम को EMI के जरिए चुकाया जा सकता है?

गाड़ी की कीमत और डाउन पेमेंट

  • Maruti Brezza की कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होती है. बेस वेरिएंट से लेकर ज्यादा फीचर्स वाले टॉप वेरिएंट तक इसकी कीमत बढ़ती जाती है. कार खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत ही नहीं देनी होती, बल्कि RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज भी जुड़ते हैं. यही वजह है कि कार की ऑन-रोड कीमत एक्स-शोरूम कीमत से ज्यादा हो जाती है.


Brezza के टॉप मॉडल के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानें EMI

  • अगर आप Brezza खरीदने के लिए शुरुआत में 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी रकम बैंक या फाइनेंस कंपनी से कार लोन के तौर पर ली जा सकती है. लोन की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने Brezza का कौन सा वेरिएंट चुना है और उसकी ऑन-रोड कीमत कितनी है?
  • फाइनेंस कैलकुलेशन में 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद बाकी रकम को लोन में शामिल करके EMI का हिसाब लगाया गया है. हालांकि, वास्तविक लोन राशि और EMI बैंक की ब्याज दर, लोन टाइम, क्रेडिट प्रोफाइल और दूसरी शर्तों के हिसाब से अलग हो सकती है.
  • अगर बैंक से करीब 9 फीसदी की ब्याज दर पर कार लोन लिया जाता है तो EMI लोन की राशि और टाइम के हिसाब से तय होगी. ज्यादा टाइम चुनने पर हर महीने की EMI कम हो जाती है, लेकिन पूरे लोन के दौरान ब्याज के तौर पर ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है. वहीं, कम टाइम लोन लेने पर मंथली EMI बढ़ जाती है, लेकिन कुल ब्याज कम हो सकता है.

हर महीने कितनी EMI?

  • Brezza के एक वेरिएंट के लिए 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद करीब 12.62 लाख रुपये के लोन पर 9 फीसदी ब्याज और 7 साल के लिए लगभग 20,318 रुपये की मंथली EMI बताई गई है. इस हिसाब से 7 साल में करीब 4.43 लाख रुपये ब्याज के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं.
  • कार की कुल लागत निकालते समय सिर्फ डाउन पेमेंट और EMI को देखना पर्याप्त नहीं है. लोन पर लगने वाला ब्याज भी कार की कुल कीमत में जुड़ता है.
  • Maruti Brezza में ग्राहकों को कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले, सनरूफ और एंबिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं.
  • सेफ्टी के लिए भी इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP, हिल-होल्ड कंट्रोल, ISOFIX और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. टॉप वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. 

Brezza के टॉप मॉडल के लिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट? जानें EMI

गाड़ी का पावरट्रेन और दूसरी डिटेल्स

  • Brezza में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जिसे मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा CNG वर्जन भी मौजूद है. ऐसे में ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से पेट्रोल, CNG, मैनुअल या ऑटोमैटिक ऑप्शन चुन सकते हैं.
  • अगर आप 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर Brezza खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले अपनी मंथली आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए EMI तय करना बेहतर रहेगा. सिर्फ कम EMI के लिए बहुत लंबा लोन टाइम चुनने से कुल ब्याज ज्यादा हो सकता है.
  • बैंक से लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस की तुलना करना भी फायदेमंद रहेगा. ध्यान रखें कि ऊपर दिए गए EMI आंकड़े उदाहरण के तौर पर हैं और वास्तविक EMI बैंक, ब्याज दर, लोन अवधि और आपकी प्रोफाइल के अनुसार बदल सकती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Aug 2026 11:50 AM (IST)
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