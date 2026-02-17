टेस्टिंग के दौरान फिर नजर आई Maruti Brezza Facelift, जानें कब तक होगी लॉन्च?

मारुति सुजुकी अपनी सेकंड-जनरेशन Brezza के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है. मौजूदा मॉडल 2022 में लॉन्च हुआ था और अब भी अच्छी बिक्री कर रहा है. जनवरी 2026 में यह मारुति के पोर्टफोलियो में चौथे सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल के रूप में सामने आया. आने वाले महीनों में इसका फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जा सकता है. हाल ही में सामने आए एक स्पाई वीडियो में Brezza Facelift के टेस्ट म्यूल को करीब से देखा गया है. आइए इसके फीचर पर नजर डालते हैं.

एक्सटीरियर में दिखेंगे कई बड़े बदलाव

वीडियो में दिख रहा है कि नई Brezza पर भारी कैमोफ्लाज किया गया है, जिससे इसके बदलाव छिपाए गए हैं. फ्रंट हिस्से में सबसे बड़ा अपडेट नजर आता है. हेडलैंप के डिजाइन में हल्का बदलाव किया गया है और LED DRLs को ज्यादा शार्प स्टाइल दिया जा सकता है. फ्रंट बंपर को भी नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस बार Brezza में फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए जाएंगे, जो पुराने मॉडल में नहीं मिलते थे. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे फीचर्स नए मॉडल में भी जारी रहेंगे.

नई Brezza में नए चार-स्पोक, स्वर्ल-स्टाइल अलॉय व्हील मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा पांच-स्पोक डिजाइन से अलग होंगे. पीछे के हिस्से में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जहां LED टेल लैंप को ज्यादा प्रीमियम लुक दिया जाएगा. रियर बंपर और बॉडी क्लैडिंग भी रिफ्रेश हो सकती है.

इंटीरियर में मिलेगा बड़ा टचस्क्रीन

स्पाई वीडियो में इंटीरियर की हल्की झलक भी देखने को मिली है. माना जा रहा है कि नई Brezza में 9-इंच के बजाय 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट पहले की तरह मिलेगा. इसके अलावा बेहतर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें और अपग्रेडेड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. केबिन की मटीरियल क्वालिटी और फिनिश भी बेहतर होने की उम्मीद है. ADAS फीचर्स को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है. मौजूदा मॉडल की तरह 6 एयरबैग, ESP और हिल होल्ड असिस्ट मिलते रहेंगे.

इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं

फेसलिफ्टेड Brezza में मौजूदा 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन ही मिलने की संभावना है. यह इंजन 101hp की पावर और 139Nm टॉर्क देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा. CNG वर्जन में 86hp और 121.5Nm टॉर्क मिलता है, जो नए मॉडल में भी जारी रह सकता है. नई Brezza अपने अपडेटेड डिजाइन और फीचर्स के साथ सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है.

ये भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुई BMW की मेड-इन-इंडिया स्पोर्ट्स कार, 6.3 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार