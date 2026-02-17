हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत में लॉन्च हुई BMW की मेड-इन-इंडिया स्पोर्ट्स कार, 6.3 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार

BMW ने भारत में अपनी नई स्पोर्ट्स SUV लॉन्च की है. ये पूरी तरह मेड-इन-इंडिया मॉडल है, आइए इसके इंजन, फीचर्स, स्पोर्टी लुक और परफॉर्मेंस की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Feb 2026 11:06 AM (IST)
BMW इंडिया ने अपनी नई मेड-इन-इंडिया स्पोर्ट्स SUV X3 30 xDrive M Sport Pro को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 74.50 लाख रखी गई है. ये मॉडल BMW के चेन्नई प्लांट में तैयार किया गया है और देशभर के शोरूम में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है. इस नए मॉडल के आने से X3 सीरीज में पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में ज्यादा वैरायटी मिल रही है. लग्जरी SUV पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आई है.

इस SUV में 2.0 लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस देता है. यह कार सिर्फ 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ BMW का खास ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम मिलता है. बेहतर माइलेज और स्मूद ड्राइविंग के लिए इसमें छोटा हाइब्रिड सिस्टम भी जोड़ा गया है, जो पावर और एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाता है.

स्पोर्टी लुक और दमदार डिजाइन

BMW X3 का डिजाइन बेहद अट्रैक्टिव और स्पोर्टी है. इसमें चमकदार ब्लैक ग्रिल, अडैप्टिव LED हेडलाइट्स और 20 इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स इसे और ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं. कार की लंबाई 4,755mm और चौड़ाई 1,920mm है, जिससे इसका रोड प्रेजेंस काफी मजबूत नजर आता है. आरामदायक सफर के लिए इसमें अडैप्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जो सड़क की स्थिति और ड्राइविंग स्टाइल के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है.

शानदार फीचर्स और सेफ्टी

कार के अंदर प्रीमियम और मॉडर्न इंटीरियर दिया गया है. इसमें 12.3 इंच और 14.9 इंच की दो बड़ी स्क्रीन वाला कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है. 15 स्पीकर्स वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम बेहतरीन म्यूजिक अनुभव देता है. इसके अलावा हवादार सीटें और बड़ी पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है. यह SUV नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है और इसमें वायरलेस Apple CarPlay व Android Auto सपोर्ट मिलता है. सेफ्टी के लिए इसमें 8 एयरबैग्स और एडवांस पार्किंग असिस्ट फीचर्स दिए गए हैं. यह कार ग्रे, सफेद, नीले और काले जैसे कई अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध है. सीटों के लिए भी दो प्रीमियम कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो इसे और खास बनाते हैं.

Published at : 17 Feb 2026 11:06 AM (IST)
BMW XDrive M Sport Pro BMW India Launch Made In India BMW BMW X3 Price BMW Sports SUV
