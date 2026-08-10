E20 के बीच डीजल कारों पर बढ़ा फोकस, जानें Venue Diesel खरीदना कितना सही?

E20 पेट्रोल को लेकर ग्राहकों के बीच चल रही चर्चा और कुछ सवालों के बीच डीजल कारों की उपयोगिता एक बार फिर चर्चा में है. भले ही कई कार कंपनियां अपने पोर्टफोलियो से डीजल इंजन को धीरे-धीरे हटा रही हों, लेकिन बड़ी SUV और लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के बीच डीजल की मांग अभी भी बनी हुई है.

खासकर ज्यादा टॉर्क, बेहतर हाईवे क्रूजिंग और फ्यूल की ज्यादा कीमतों के दौर में डीजल इंजन का फायदा साफ नजर आता है. इसी वजह से नई Hyundai Venue का डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट लंबी दूरी के सफर के लिए एक दिलचस्प ऑप्शन माना जा रहा है.

E20 के बीच डीजल पर क्यों है फोकस?

E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा के बीच अब लोगों का ध्यान डीजल कारों की तरफ भी जा रहा है. हालांकि भविष्य में डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल जैसे फ्यूल की ब्लेंडिंग को लेकर काम हो रहा है, लेकिन फिलहाल डीजल इंजन अपनी अच्छी एफिशिएंसी और ज्यादा टॉर्क के लिए जाना जाता है. कई कंपनियां डीजल इंजन को बंद कर रही हैं, फिर भी बड़ी SUV में इनकी सेल अभी भी अच्छी संख्या में होती है.

4 मीटर से छोटी SUV के सेगमेंट में डीजल इंजन वाले ऑप्शन अब काफी कम रह गए हैं. इस कैटेगरी में Hyundai, Kia, Tata और Mahindra जैसी कुछ कंपनियां ही डीजल मॉडल पेश कर रही हैं. ऐसे में Hyundai Venue का डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट खास बन जाता है, क्योंकि इसमें डीजल इंजन के साथ एक सामान्य टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है.

गाड़ी का पावरट्रेन और खासियत

नई Venue में 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 115 bhp की पावर देता है. टेस्ट किए गए मॉडल में 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. इस तरह का डीजल ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन इस सेगमेंट में बहुत आम नहीं है.

इस इंजन की सबसे खास बात इसका रिफाइनमेंट है. कार स्टार्ट करने पर डीजल इंजन की आवाज बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती. सामान्य ड्राइविंग में यह काफी शांत रहता है. अगर कार को तेज चलाया जाए या इंजन पर ज्यादा दबाव डाला जाए, तभी डीजल इंजन की सामान्य आवाज थोड़ी सुनाई देती है.

Venue Diesel Automatic की पावर डिलीवरी काफी स्मूद और सीधी महसूस होती है. इसमें पुराने डीजल इंजन जैसा ज्यादा टर्बो लैग या अचानक आने वाला तेज मिड-रेंज पुश महसूस नहीं होता. इसका इंजन आराम से पावर देता है, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह इसे चलाना आसान हो जाता है.

ऑटोमैटिक गियरबॉक्स इसका सबसे बड़ा फायदा है. हाईवे पर लगातार ड्राइविंग के दौरान बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. कार तेज स्पीड पर भी आराम से क्रूज करती है और ड्राइवर को ज्यादा थकान महसूस नहीं होती. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह काफी उपयोगी हो सकता है.

छोटी SUV के बावजूद बड़ी कार जैसा फील

नई Venue नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जिसकी वजह से इसके राइड और हैंडलिंग में सुधार देखने को मिलता है. कार आरामदायक और स्थिर महसूस होती है. ड्राइविंग के दौरान यह बहुत छोटी SUV जैसी महसूस नहीं होती और हाईवे पर भी इसका व्यवहार आत्मविश्वास से भरा रहता है.

कार में ड्राइव मोड, स्टीयरिंग पैडल और टेरेन मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी रोजमर्रा के इस्तेमाल और खराब रास्तों के लिए पर्याप्त बताया गया है. कुल मिलाकर यह SUV आरामदायक होने के साथ-साथ थोड़ी रग्ड भी महसूस होती है.

Venue Diesel Automatic में 45 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. टेस्ट के दौरान करीब 12 kmpl का माइलेज मिला, जबकि कंपनी का दावा किया गया माइलेज लगभग 18 kmpl है. वास्तविक माइलेज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क और एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल जैसी चीजों पर निर्भर करेगा.

इस डीजल मॉडल में DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को समय-समय पर टॉप-अप करने की जरूरत भी होती है. यह आधुनिक डीजल इंजन के उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था का हिस्सा है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

नई Venue का टॉप-एंड डीजल ऑटोमैटिक मॉडल 15 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत में आता है. यह कीमत इसे सस्ती SUV नहीं बनाती. इसी बजट में कुछ बड़ी SUVs के विकल्प भी मिल सकते हैं. यही इस कार की सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है.

कीमत के बदले आपको अच्छी क्वालिटी, फीचर्स, बेहतर राइड और सबसे महत्वपूर्ण डीजल इंजन के साथ सही टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. इसलिए अगर किसी व्यक्ति का इस्तेमाल मुख्य रूप से शहर के बजाय लंबी दूरी और हाईवे पर ज्यादा है, तो अतिरिक्त कीमत कुछ हद तक सही साबित हो सकती है.

किन लोगों के लिए सही है Venue Diesel Automatic?

अगर आपकी ड्राइविंग का बड़ा हिस्सा हाईवे पर होता है और आप अक्सर लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, तो Venue Diesel Automatic आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. डीजल इंजन का टॉर्क, शांत और रिफाइंड परफॉर्मेंस और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलकर लंबी यात्रा को काफी आसान बना देते हैं.

वहीं अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर कम दूरी की है और कीमत सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो इस SUV को खरीदने से पहले दूसरे ऑप्शन पर भी विचार करना बेहतर होगा.

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