नए अंदाज में आ रही Hyundai Creta, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?

हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार की सबसे मिड-साइज SUV में शामिल है. अब कंपनी इसकी नई जनरेशन Creta पर काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. नई Creta में सिर्फ छोटे-मोटे अपडेट नहीं, बल्कि एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर और प्लेटफॉर्म तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

नई Hyundai Creta का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग होने की उम्मीद है. कंपनी मौजूदा Creta के गोल-मटोल डिजाइन की जगह ज्यादा चौकोर और दमदार लुक देने की तैयारी कर रही है. नई SUV का आकार भी मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा हो सकता है.

कार के फ्रंट में नई लाइट बार और बड़ी ग्रिल देखने को मिल सकती है. टेस्टिंग के दौरान कार पूरी तरह कवर थी, इसलिए इसके डिजाइन की सभी जानकारियां अभी सामने नहीं आई हैं. हालांकि, पीछे की तरफ नई LED टेललाइट्स और नया टेलगेट मिलने की उम्मीद है. इससे SUV का रियर डिजाइन भी मौजूदा Creta से अलग दिखाई दे सकता है.

इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव

नई Creta के केबिन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें पूरी तरह नया डैशबोर्ड लेआउट और नई सीट कवर डिजाइन दी जा सकती है. इसके अलावा कार में पहले से बड़ी डिजिटल स्क्रीन और ज्यादा एडवांस कनेक्टेड-कार फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

नई SUV में Hyundai का अपडेटेड Bluelink/कनेक्टेड-कार सिस्टम भी दिया जा सकता है. इससे कार में स्मार्ट कनेक्टिविटी और रिमोट फीचर्स को और बेहतर बनाया जा सकता है. नई जनरेशन मॉडल में केबिन को ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाने पर कंपनी का खास फोकस रहने की उम्मीद है.





Hyundai Creta को कंपनी के K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है. नए प्लेटफॉर्म का फायदा कार के आकार और केबिन स्पेस में मिल सकता है. इससे यात्रियों को ज्यादा जगह मिलने के साथ-साथ SUV की मजबूती और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में भी सुधार होने की संभावना है.

इंजन में क्या बदलाव होंगे?

नई Creta में मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्पों को आगे भी जारी रखा जा सकता है. यानी कंपनी मौजूदा इंजन लाइनअप को बरकरार रखते हुए नई जनरेशन मॉडल में डिजाइन और टेक्नोलॉजी के स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है.

नई जनरेशन Creta में हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की भी चर्चा है. हालांकि, हाइब्रिड इंजन से जुड़ी जानकारी को अभी पक्की लॉन्च डिटेल नहीं माना जाना चाहिए. पहले की रिपोर्ट्स में 2027 के आसपास नई Creta के आने और हाइब्रिड तकनीक मिलने की संभावना जताई गई है.

कैसे हैं Creta के फीचर्स?

मौजूदा Creta में भी कंपनी कई प्रीमियम फीचर्स देती है, जिनमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं. नई जनरेशन में इन फीचर्स को और बेहतर रूप में पेश किए जाने की उम्मीद की जा सकती है.

कब आएगी नई Creta?

फिलहाल कंपनी ने नई जनरेशन Creta की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन टेस्टिंग शुरू होने से साफ है कि इस पर काम चल रहा है. इसे 2027 के आसपास भारतीय बाजार में लाने की उम्मीद जताई गई है. इसलिए आने वाले समय में इसके डिजाइन, फीचर्स, इंजन और हाइब्रिड तकनीक से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है.

नई Hyundai Creta में मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा बॉक्सी और दमदार डिजाइन, नया इंटीरियर, बेहतर कनेक्टेड फीचर्स और नया प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद है. अगर हाइब्रिड पावरट्रेन भी इसमें शामिल होता है, तो यह SUV माइलेज और टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपने सेगमेंट में मुकाबला और मजबूत कर सकती है. ध्यान रहे कि ऊपर बताई गई कई जानकारियां अभी टेस्टिंग और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, इसलिए फाइनल स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय अलग हो सकते हैं.

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