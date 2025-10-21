इस फेस्टिव सीजन Maruti Alto K10 मिल रही कितनी सस्ती? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

इस महीने यानी अक्टूबर 2025 को Maruti Alto K10 स्मॉल हैचबैक पर करीब 1 लाख 7 हजार 600 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. इसमें नए जीएसटी स्लैब से मिलने वाले 80 हजार 600 रुपये के टैक्स बेनिफिट भी शामिल हैं. जीएसटी कटौती से पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.23 हजार रुपये थी, जिसकी कीमत अब 3 लाख 69 हजार 900 रुपये रह गई है.

कैसे हैं Maruti Alto K10 के फीचर्स?

मारुति ने ऑल्टो K10 में कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए हैं जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं. इस कार में अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो इस रेंज की कारों में एक बड़ा बदलाव है. कार में 7 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है.

Maruti Alto K10 के फीचर्स

इसके अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स जैसे इनपुट विकल्प भी मिलते हैं. इसमें नया मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसमें माउंटेड कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जिससे ड्राइविंग और भी आसान हो जाती है. ये सभी फीचर्स पहले S-Presso, Celerio और WagonR जैसी कारों में मिलते थे, लेकिन अब यह ऑल्टो K10 में भी उपलब्ध हैं. मारुति ऑल्टो K10 भारतीय बाजार में Renault Kwid, S-Presso, Tata Tiago और सेलेरियो जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

कितना माइलेज देती है Alto K10?

मारुति ऑल्टो K10 को कंपनी ने अपने नए और मजबूत Heartect प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है. इस कार में K-Series 1.0 लीटर ड्यूल जेट और ड्यूल VVT इंजन दिया गया है, जो 66.62 PS की ताकत और 89 Nm का टॉर्क देता है. इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट प्रति लीटर 24.90 किलोमीटर का माइलेज देता है, वहीं मैनुअल वैरिएंट 24.39 किलोमीटर प्रति लीटर तक चलता है. CNG वैरिएंट की बात करें तो यह प्रति किलो 33.85 किलोमीटर का माइलेज देता है.

