70 हजार रुपये के बजट में ढूंढ रहे कोई स्कूटर? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे एकदम बेस्ट

भारतीय बाजार में कई ऐसे स्कूटर्स हैं, जोकि किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी देते हैं. अगर आप 70 हजार रुपये के आस-पास के बजट में किसी अच्छे स्कूटर की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आने वाली है. भारतीय बाजार में इस रेंज में कई बेहतरीन स्कूटर मौजूद हैं जोकि फीचर्स, माइलेज और भरोसे के लिहाज से शानदार हैं.

Honda Activa 6G

आपके लिए पहला ऑप्शन Honda Activa 6G है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 74,369 से शुरू होती है. इसमें 109.51cc का इंजन दिया गया है, जो 59.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. इसकी टॉप स्पीड 85 kmph है. Honda Activa को भारतीय बाजार का सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर माना जाता है. इसकी बिल्ट क्वालिटी और कम मेंटेनेंस इसे एक परफेक्ट फैमिली स्कूटर बनाते हैं.

TVS Jupiter

दूसरा ऑप्शन TVS Jupiter है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 75 हजार 600 रुपये से शुरू होती है. इसमें 113.3cc का इंजन मिलता है और यह 48 kmpl का माइलेज देता है. इसकी टॉप स्पीड 82 kmph है, जोकि अपनी मजबूत पकड़, स्मूद राइड और बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस के लिए जाना जाता है, जो इसे रोजमर्रा की सवारी के लिए आदर्श बनाता है.

Suzuki Access

Suzuki Access 125 की एक्स-शोरूम कीमत 77 हजार 284 रुपये से शुरू होती है. इसमें 124cc का इंजन लगा है जो 8.42 PS की पावर देता है और 45 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. यह स्कूटर उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ी ज्यादा पावर, शानदार डिजाइन और बेहतर परफॉर्मेंस की तलाश में हैं.

Yamaha Fascino 125

Yamaha Fascino 125 की एक्स-शोरूम कीमत 74,044 रुपये से शुरू होती है. इसमें 125cc का इंजन है, जो 68.75 kmpl का माइलेज देता है और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है. यह स्कूटर खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस स्टाइलिश डिज़ाइन और शानदार माइलेज इसे एक स्मार्ट चॉइस बनाते हैं. ये सभी स्कूटर्स 1 लाख रुपये के बजट में आते हैं.

