हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो70 हजार रुपये के बजट में ढूंढ रहे कोई स्कूटर? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे एकदम बेस्ट

70 हजार रुपये के बजट में ढूंढ रहे कोई स्कूटर? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे एकदम बेस्ट

Affordable Scooters: अगर आप किसी किफायती स्कूटर की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स कें बारे में बताने जा रहे हैं. आइए इन स्कूटर की डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में कई ऐसे स्कूटर्स हैं, जोकि किफायती होने के साथ ही अच्छा माइलेज भी देते हैं. अगर आप 70 हजार रुपये के आस-पास के  बजट में किसी अच्छे स्कूटर की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम आने वाली है. भारतीय बाजार में इस रेंज में कई बेहतरीन स्कूटर मौजूद हैं जोकि फीचर्स, माइलेज और भरोसे के लिहाज से शानदार हैं.

Honda Activa 6G 

आपके लिए पहला ऑप्शन Honda Activa 6G है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 74,369 से शुरू होती है. इसमें 109.51cc का इंजन दिया गया है, जो 59.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है. इसकी टॉप स्पीड 85 kmph है. Honda Activa को भारतीय बाजार का सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर माना जाता है. इसकी बिल्ट क्वालिटी और कम मेंटेनेंस इसे एक परफेक्ट फैमिली स्कूटर बनाते हैं.

TVS Jupiter

दूसरा ऑप्शन TVS Jupiter है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 75 हजार 600 रुपये से शुरू होती है. इसमें 113.3cc का इंजन मिलता है और यह 48 kmpl का माइलेज देता है. इसकी टॉप स्पीड 82 kmph है, जोकि अपनी मजबूत पकड़, स्मूद राइड और बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस के लिए जाना जाता है, जो इसे रोजमर्रा की सवारी के लिए आदर्श बनाता है.

Suzuki Access

Suzuki Access 125 की एक्स-शोरूम कीमत 77 हजार 284 रुपये से शुरू होती है. इसमें 124cc का इंजन लगा है जो 8.42 PS की पावर देता है और 45 kmpl का माइलेज ऑफर करता है. यह स्कूटर उन ग्राहकों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ी ज्यादा पावर, शानदार डिजाइन और बेहतर परफॉर्मेंस की तलाश में हैं.

Yamaha Fascino 125

Yamaha Fascino 125 की एक्स-शोरूम कीमत 74,044 रुपये से शुरू होती है. इसमें 125cc का इंजन है, जो 68.75 kmpl का माइलेज देता है और इसकी टॉप स्पीड 90 kmph है. यह स्कूटर खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस स्टाइलिश डिज़ाइन और शानदार माइलेज इसे एक स्मार्ट चॉइस बनाते हैं. ये सभी स्कूटर्स 1 लाख रुपये के बजट में आते हैं.

ये भी पढ़ें:-

नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई Suzuki Jimny, अब मिलेंगे बेहतर सेफ्टी और लग्जरी इंटीरियर 

Published at : 21 Oct 2025 10:42 AM (IST)
Tags :
Honda Activa 6G TVS Jupiter Suzuki Access Affordable Scooters GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
महाराष्ट्र
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
कहीं सिलेंडर ब्लास्ट तो कहीं आधी रात में लगी आग, दीपावली पर नवी मुंबई में 6 लोगों की मौत
बॉलीवुड
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग मनाई दिवाली, लाल आउटफिट में किया ट्विनिंग
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
विश्व
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
'अफगानिस्तान के साथ सीजफायर तभी तक...', PAK विदेश मंत्री ने साफ कर दिए नापाक मंसूबे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
जनरल नॉलेज
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
घर को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाती है सीमेंट, आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है?
यूटिलिटी
Cash Transaction Rule: एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
एक दिन में कितना निकाला जा सकता है कैश, जानें क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget