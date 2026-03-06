मार्च के इन 5 दिनों में कार खरीदी तो मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट, जानें क्या है इसकी वजह?

अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. मार्च 2026 के आखिरी दिन आपके लिए सबसे अच्छा मौका हो सकते हैं. दरअसल, इस समय कई कार कंपनियां अपने स्टॉक को जल्दी खत्म करने के लिए ग्राहकों को बड़ी छूट देती हैं. यही वजह है कि Honda और Maruti Suzuki जैसी कंपनियां इस महीने खास ऑफर दे रही हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस भी शामिल होते हैं. आइए जानते हैं कि किन कारों पर बड़ी छूट मिल रही है.

Honda City पर मिल रही बड़ी छूट

जापान की कार कंपनी Honda इस महीने अपनी पॉपुलर सेडान Honda City पर बड़ी छूट दे रही है. मार्च 2026 में इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को लगभग 1.97 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ अन्य बेनिफिट्स भी शामिल हैं. Honda City भारत में काफी पसंद की जाने वाली सेडान है. इसमें दमदार इंजन, आरामदायक केबिन और कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों के लिए बनाया है जो स्टाइल, आराम और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं.

Maruti Suzuki भी दे रही है खास ऑफर

भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी Maruti Suzuki भी मार्च महीने में अपनी कई कारों पर अच्छा डिस्काउंट दे रही है. कंपनी की Swift, WagonR, Alto K10, Brezza और Celerio जैसी कारों पर ग्राहकों को हजारों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है. यह ऑफर Maruti Arena डीलरशिप पर 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस भी दिया जा रहा है. हालांकि शहर और डीलरशिप के हिसाब से ऑफर में थोड़ा फर्क हो सकता है.

Maruti की इन कारों पर मिल रहा फायदा

Maruti Suzuki की कॉम्पैक्ट SUV Brezza पर इस महीने लगभग 45,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है. वहीं पॉपुलर हैचबैक Swift पर करीब 50,000 रुपये तक का कुल डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा WagonR, Alto K10 और Celerio जैसी बजट कारों पर भी करीब 42,500 रुपये तक की छूट मिल सकती है. S Presso पर लगभग 37,500 रुपये तक का फायदा मिल रहा है. जबकि 7 सीटर Ertiga पर करीब 5,000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है.

मार्च में ज्यादा डिस्काउंट क्यों मिलता है?

बता दें कि भारत में मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है. इस समय कार कंपनियां और डीलर अपने सालाना टारगेट पूरे करने की कोशिश करते हैं. साथ ही पुराने स्टॉक को जल्दी बेचने के लिए भी कंपनियां ज्यादा छूट देती हैं. यही कारण है कि मार्च के आखिरी 5 दिनों में कार खरीदने पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है.

