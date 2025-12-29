Triple screen और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रही नई Mahindra XUV 7XO, इस दिन होगी लॉन्च

महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी नई SUV Mahindra XUV 7XO को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे XUV700 Facelift के तौर पर लाया जाएगा, लेकिन इसमें इतने बदलाव होंगे कि यह एक बिल्कुल नई कार जैसी लगेगी. कंपनी ने 5 जनवरी 2026 की लॉन्च डेट से पहले इसके फीचर्स की जानकारी देना शुरू कर दिया है. XUV 7XO को उन ग्राहकों के लिए तैयार किया जा रहा है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट तीनों चाहते हैं.

ट्रिपल स्क्रीन से बदलेगा केबिन का एक्सपीरियंस

Mahindra XUV 7XO का सबसे बड़ा बदलाव इसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होगा. इसमें 12.3 इंच की तीन बड़ी स्क्रीन मिलेंगी. एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए होगी, दूसरी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और तीसरी सामने बैठे पैसेंजर के एंटरटेनमेंट के लिए. इससे कार का इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील होगा, जो अभी XUV700 में नहीं मिलता.

दमदार साउंड सिस्टम

नई XUV 7XO में 16 स्पीकर वाला Harman-Kardon साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है. यह मौजूदा XUV700 के 12 स्पीकर सिस्टम से बेहतर होगा और म्यूजिक का एक्सपीरियंस और शानदार बनाएगा. इसके साथ ही इसमें पावर्ड टेलगेट भी दिया जा सकता है, जिससे बूट खोलना और बंद करना काफी आसान हो जाएगा.

ज्यादा आराम के लिए नई सीट और AR HUD

Mahindra XUV 7XO में सेकंड रो सीट को स्लाइड करने का फीचर दिया जा सकता है, जिससे पैसेंजर को ज्यादा लेगरूम मिलेगा. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स की भी उम्मीद है. इसमें AR हेड-अप डिस्प्ले भी मिल सकता है, जो ड्राइविंग के दौरान सामने कांच पर जरूरी जानकारी दिखाएगा.

कीमत और मुकाबला

Mahindra XUV 7XO की कीमत करीब 15 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू हो सकती है. इस कीमत पर यह Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देगी. बता दें कि Mahindra XUV 7XO उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है, जो नई टेक्नोलॉजी और आराम के साथ एक बेहतर SUV चाहते हैं.

