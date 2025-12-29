हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोKia Syros या Mahindra XUV 3XO: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जान लें अंतर

Kia Syros या Mahindra XUV 3XO: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जान लें अंतर

दोनों एसयूवी पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ आती हैं. दोनों कारें बेहतरीन माइलेज ऑफर करती है. आइए जानें 10 लाख के बजट में कौन सी कॉम्पैक्ट SUV ज्यादा बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Dec 2025 09:35 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. कम कीमत, SUV जैसा लुक और मॉडर्न फीचर्स की वजह से पहली कार खरीदने वाले ग्राहक भी इस सेगमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. Kia Syros और Mahindra XUV 3XO इसी सेगमेंट की दो चर्चित SUVs हैं. दोनों की लंबाई चार मीटर से कम है और दोनों ही 10 लाख के बजट में दमदार पैकेज ऑफर करती हैं. आइए जानते हैं 10 लाख के अंदर कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है.

कीमत में कौन आगे?

  • Kia Syros की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत करीब 8.67 लाख है, जो इसे सेगमेंट के प्रीमियम विकल्पों में रखती है. वहीं Mahindra XUV 3XO की शुरुआती कीमत लगभग 7.28 लाख है, जिससे यह ज्यादा बजट-फ्रेंडली बन जाती है. कम बजट वाले खरीदारों के लिए XUV 3XO एक आसान एंट्री पॉइंट देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस की तुलना

  • Kia Syros में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर देता है. इसके अलावा 1.5-लीटर डीजल इंजन भी उपलब्ध है, जो 114 bhp की पावर जनरेट करता है. XUV 3XO परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी आगे नजर आती है. इसके पेट्रोल इंजन 111 bhp से लेकर 131 bhp तक की पावर देते हैं. वहीं 1.5-लीटर डीजल इंजन 300 Nm का दमदार टॉर्क देता है, जो हाईवे ड्राइविंग में काफी मददगार साबित होता है.

माइलेज में किसका पलड़ा भारी?

  • Kia Syros पेट्रोल वेरिएंट में करीब 18.2 kmpl और डीजल में 20.75 kmpl का माइलेज देती है. Mahindra XUV 3XO माइलेज के मामले में थोड़ा बेहतर है, जो पेट्रोल में लगभग 20.1 kmpl और डीजल में 21.2 kmpl तक का माइलेज ऑफर करती है. रोजाना ज्यादा ड्राइव करने वालों के लिए XUV 3XO ज्यादा किफायती साबित हो सकती है.

स्पेस और बूट कैपेसिटी

  • Kia Syros का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका 465 लीटर का बूट स्पेस है. स्लाइडिंग रियर सीट्स की वजह से यह फैमिली यूज़ के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है. Mahindra XUV 3XO में बूट स्पेस 364 लीटर है, जो थोड़ा कम है, लेकिन इसका लंबा व्हीलबेस बेहतर लेगरूम देता है.

फीचर्स और सेफ्टी

  • Kia Syros में डुअल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और लेवल-2
  • ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. Mahindra XUV 3XO में भी दो 10.25-इंच स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और टॉप वेरिएंट में लेवल-2 ADAS दिया गया है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs को Bharat NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है और इनमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

कौन सी SUV है बेस्ट?

  • अगर आप ज्यादा बूट स्पेस, प्रीमियम फीचर्स और सॉफ्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Kia Syros आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर माइलेज, ज्यादा पावर और कम शुरुआती कीमत है, तो Mahindra XUV 3XO भी अच्छी डील साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें:- Renault Duster की नई जेनरेशन इस दिन होगी लॉन्‍च, टीजर हुआ जारी, जानें कितनी होगी कीमत

Published at : 29 Dec 2025 09:35 AM (IST)
Tags :
Auto News Best Compact SUV Mahindra XUV 3XO Kia Syros Kia Syros Vs Mahindra XUV 3XO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
Advertisement

वीडियोज

भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
डॉक्टर नहीं मिले तो चप्पल से शुरू हुआ इलाज! Saharsa अस्पताल में हंगामा
Madhya Pradesh: नशे में धुत पुलिसकर्मी का तांडव! घर में घुसाया ट्रक..फिर किया डांस | Harda |Breaking
Weather Alert: UP में ठंड का कहर! भयंकर कोहरे के बीच किए स्कूल बंद | CM Yogi | Breaking | ABP News
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, इन राज्यों में IMD ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
विश्व
India Vs South Korean Currency: भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
भारत का 1 लाख आपको साउथ कोरिया में बना देगा मालामाल! जानें वहां कितने हो जाएंगे
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
टी20 इंटरनेशनल का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर भी हारी श्रीलंकाई टीम, भारत ने बल्लेबाजों के दम पर मारी बाजी
ओटीटी
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
सलमान-शाहरुख के बाद सुनील ग्रोवर ने की आमिर खान की मिमिक्री, फैंस बोले- असलीवाले लग रहे
ट्रेंडिंग
Video: थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
जनरल नॉलेज
दुनिया में 90% लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, बाकी 10% क्यों हो जाते हैं लेफ्टी?
दुनिया में 90% लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, बाकी 10% क्यों हो जाते हैं लेफ्टी?
हेल्थ
जिम नहीं जाना चाहते? ये टिप्स बैठे-बैठे घटा देंगे आपका वजन
जिम नहीं जाना चाहते? ये टिप्स बैठे-बैठे घटा देंगे आपका वजन
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget