भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. कम कीमत, SUV जैसा लुक और मॉडर्न फीचर्स की वजह से पहली कार खरीदने वाले ग्राहक भी इस सेगमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. Kia Syros और Mahindra XUV 3XO इसी सेगमेंट की दो चर्चित SUVs हैं. दोनों की लंबाई चार मीटर से कम है और दोनों ही 10 लाख के बजट में दमदार पैकेज ऑफर करती हैं. आइए जानते हैं 10 लाख के अंदर कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है.

कीमत में कौन आगे?

Kia Syros की एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत करीब 8.67 लाख है, जो इसे सेगमेंट के प्रीमियम विकल्पों में रखती है. वहीं Mahindra XUV 3XO की शुरुआती कीमत लगभग 7.28 लाख है, जिससे यह ज्यादा बजट-फ्रेंडली बन जाती है. कम बजट वाले खरीदारों के लिए XUV 3XO एक आसान एंट्री पॉइंट देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस की तुलना

Kia Syros में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर देता है. इसके अलावा 1.5-लीटर डीजल इंजन भी उपलब्ध है, जो 114 bhp की पावर जनरेट करता है. XUV 3XO परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी आगे नजर आती है. इसके पेट्रोल इंजन 111 bhp से लेकर 131 bhp तक की पावर देते हैं. वहीं 1.5-लीटर डीजल इंजन 300 Nm का दमदार टॉर्क देता है, जो हाईवे ड्राइविंग में काफी मददगार साबित होता है.

माइलेज में किसका पलड़ा भारी?

Kia Syros पेट्रोल वेरिएंट में करीब 18.2 kmpl और डीजल में 20.75 kmpl का माइलेज देती है. Mahindra XUV 3XO माइलेज के मामले में थोड़ा बेहतर है, जो पेट्रोल में लगभग 20.1 kmpl और डीजल में 21.2 kmpl तक का माइलेज ऑफर करती है. रोजाना ज्यादा ड्राइव करने वालों के लिए XUV 3XO ज्यादा किफायती साबित हो सकती है.

स्पेस और बूट कैपेसिटी

Kia Syros का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका 465 लीटर का बूट स्पेस है. स्लाइडिंग रियर सीट्स की वजह से यह फैमिली यूज़ के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है. Mahindra XUV 3XO में बूट स्पेस 364 लीटर है, जो थोड़ा कम है, लेकिन इसका लंबा व्हीलबेस बेहतर लेगरूम देता है.

फीचर्स और सेफ्टी

Kia Syros में डुअल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और लेवल-2

ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. Mahindra XUV 3XO में भी दो 10.25-इंच स्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और टॉप वेरिएंट में लेवल-2 ADAS दिया गया है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs को Bharat NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है और इनमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

कौन सी SUV है बेस्ट?

अगर आप ज्यादा बूट स्पेस, प्रीमियम फीचर्स और सॉफ्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Kia Syros आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आपकी प्राथमिकता बेहतर माइलेज, ज्यादा पावर और कम शुरुआती कीमत है, तो Mahindra XUV 3XO भी अच्छी डील साबित हो सकती है.

