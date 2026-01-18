हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra XUV 7XO या Tata Safari, कौन-सी 7 सीटर खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स

Mahindra XUV 7XO या Tata Safari, कौन-सी 7 सीटर खरीदना रहेगा बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स

Mahindra XUV 7XO vs Tata Safari: अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप एक बड़ी, मजबूत और फैमिली के लिए सही 7 सीटर SUV लेने की सोच रहे हैं, तो Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों ही आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. महिंद्रा ने हाल ही में XUV 7XO लॉन्च की है, जो पहले XUV700 के नाम से जानी जाती थी. यह कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV है. वहीं Tata Safari पहले से ही इस सेगमेंट में काफी पॉपुलर रही है और लोग इसे इसके मजबूत लुक और आरामदायक केबिन के लिए जानते हैं.

कितनी है Mahindra XUV 7XO की कीमत? 

दरअसल, Mahindra XUV 7XO की कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 24.92 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. ये SUV 6 और 7 सीटर दोनों ऑप्शन में मिलती है और कुल छह ट्रिम लेवल में आती है. Tata Safari भी इसी सेगमेंट में मौजूद है और दोनों गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर मानी जाती है.

कौन-सी SUV है ज्यादा पावरफुल?

इंजन की बात करें तो Tata Safari और Mahindra XUV 7XO दोनों में पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. दोनों SUV में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं. हालांकि पावर के मामले में Mahindra XUV 7XO थोड़ा आगे निकल जाती है. इसका पेट्रोल इंजन Tata Safari के पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावर देता है. डीजल वर्जन में भी XUV 7XO ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क  जनरेटकरती है.

एक और बड़ा फर्क ड्राइव सिस्टम का है. Mahindra XUV 7XO में फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ-साथ ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, जबकि Tata Safari सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है. अगर आपको खराब रास्तों या पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलानी है, तो यह फर्क आपके लिए अहम हो सकता है.
साइज और रोड प्रेजेंस में कौन है आगे?

साइज की बात करें तो Mahindra XUV 7XO, Tata Safari से करीब 27 मिमी ज्यादा लंबी है. वहीं Tata Safari, XUV 7XO से लगभग 32 मिमी ज्यादा चौड़ी है. ऊंचाई में भी Tata Safari आगे है, जो XUV 7XO से करीब 40 मिमी ज्यादा ऊंची है. व्हीलबेस के मामले में Mahindra की SUV थोड़ी बड़ी है, जिससे पीछे बैठने वालों को अच्छा लेगरूम मिलता है. 

यह भी पढ़ें:-

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? खरीदने से पहले जानिए 

Published at : 18 Jan 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Safari Mahindra XUV 700 Mahindra XUV 700 Vs Tata Safari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: Jammu & Kashmir के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी | ABP News
Headlines Today: देखिए बड़ी खबरें फटाफट | PM Modi | Assam | Sangam | Maghmela | UP News | ABP News
Breaking News: मेयर सस्पेंस के बीच CM Devendra Fadnavis रात को Davos के लिए रवाना हुए | ABP News
Naseeruddin Shah का बेटा ना चाहते हुए भी कैसे बना Full Time एक्टर?
Budget 2026 में क्या बदलेगा? Jobs, MSMEs और India का Future | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर की फायरिंग, शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
माघ मेले में पुलिस के साथ विवाद के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, DM बोले एक्शन होगा
क्रिकेट
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
रोहित शर्मा और विराट कोहली 6 महीने बाद उतरेंगे भारत के लिए खेलने, जानें अगली वनडे सीरीज कब?
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
टेलीविजन
निक्की तंबोली की आंखों में हो गया था सिस्ट, हुई सर्जरी, मुश्किल वक्त में सहारा बने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल
निक्की तंबोली की आंखों में हो गया था सिस्ट, हुई सर्जरी, बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल बने सहारा
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया 10% टैरिफ, अब यूरोपीय यूनियन ने उठाया बड़ा कदम, अमेरिका की बढ़ेंगी मुश्किलें
ग्रीनलैंड को लेकर भड़के ट्रंप ने 8 देशों पर लगाया टैरिफ, अब EU ने उठाया बड़ा कदम, US की बढ़ेंगी मुश्किलें
यूटिलिटी
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?
अगर क्रेडिट कार्ड का बिल न भर पाएं तो क्या हो सकती है गिरफ्तारी, क्या हैं नियम?
हेल्थ
Benefits Of Eating Flaxseed Powder: रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे
रोज सिर्फ 2 चम्मच पिसी अलसी और बीमारियां छूमंतर; जानिए इसके जादुई फायदे
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget