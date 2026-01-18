हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? खरीदने से पहले जानिए

Tata Sierra on EMI: भारतीय मार्केट में टाटा सिएरा को खूब पसंद किया जा रहा है. क्या आप जानते हैं कि टाटा सिएरा हर महीने कितने रुपये की EMI पर मिल जाएगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 Jan 2026 11:53 AM (IST)
टाटा मोटर्स ने हाल ही में मोस्ट-अवेटेड टाटा सिएरा को लॉन्च किया था. ऐसे में अगर आप इस SUV को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस कार का सबसे सस्ता वेरिएंट आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा? इसके साथ ही हम भारतीय मार्केट में मौजूद इस गाड़ी के राइवल्स के बारे में भी जानेंगे. 

टाटा सिएरा के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप दिल्ली में Tata Sierra Smart Plus 1.5 पेट्रोल बेस मॉडल खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.44 लाख रुपये पड़ती है. इस कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज शामिल होते हैं. अलग-अलग शहरों में यह कीमत थोड़ी बदल सकती है.

कम से कम इतनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी

अगर आप Tata Sierra का बेस मॉडल फाइनेंस कराते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देनी होगी. डाउन पेमेंट देने के बाद आपका लोन अमाउंट करीब 11.44 लाख रुपये रहेगा. अगर आपको 9 फीसदी ब्याज पर 5 साल (60 महीने) का लोन मिलता है, तो हर महीने आपकी EMI लगभग 23,751 रुपये बनेगी. इस EMI में थोड़ा ऊपर–नीचे आपके बैंक, ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज के अनुसार हो सकता है.

कितना माइलेज देती है Tata Sierra? 

टाटा सिएरा 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है.

टाटा सिएरा के माइलेज की बात करें तो यह 18.2 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है. भारतीय बाजार में Tata Sierra कई गाड़ियों को टक्कर देती है. इनमें Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster का नाम शामिल है.

फुल टैंक में चलेगी 1700 KM, चीनी कंपनी ने पेश की हाइब्रिड SUV, जानें कीमत और रेंज 

 

Published at : 18 Jan 2026 11:53 AM (IST)
Tata Motors Tata Sierra Tata Sierra On EMI Tata Sierra Down Payment
