Mahindra भारत के SUV बाजार में एक और बड़ी एंट्री करने जा रही है. कंपनी 27 नवंबर को अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S को औपचारिक तौर पर लॉन्च करेगी. ये SUV इसलिए भी खास है, क्योंकि इसे भारत की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV के रूप में पेश किया जाएगा. Mahindra की INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी यह SUV कंपनी की EV पोर्टफोलियो को अगले स्तर पर ले जाएगी और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक परिवारिक गाड़ियों की डिमांड को और बढ़ाएगी. आइए लॉन्च से पहले इसके फीचर्स, डिजाइन और रेंज पर नजर डालते हैं.

प्रीमियम फीचर्स से भरा होगा केबिन

XEV 9S में Mahindra कई हाई-एंड फीचर्स देने की तैयारी में है. इंटीरियर क्लिप्स से पता चलता है कि SUV में सीट्स पर प्रीमियम स्टिचिंग, शोल्डर एरिया पर सिल्वर प्लेट और सॉफ्ट-टच मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे केबिन का लुक काफी लग्जरी बनता है. उम्मीद है कि इस SUV में कनेक्टेड LED DRL, फुल LED हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, Harman Kardon प्रीमियम साउंड सिस्टम, Dolby Atmos सपोर्ट, मेमोरी-आधारित पावर्ड सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे बेहतरीन फीचर्स शामिल होंगे. टेक्नोलॉजी के मामले में यह SUV 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार फीचर्स और मल्टीपल ड्राइव मोड्स जैसी नई सुविधाओं के साथ आएगी.

बैटरी और रेंजॉ

Mahindra XEV 9S में कंपनी 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दे सकती है. अनुमान है कि यह SUV एक बार फुल चार्ज में 656 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल और लॉन्ग-रेंज इलेक्ट्रिक SUV बना सकता है. बड़ी बैटरी और एडवांस्ड मोटर सिस्टम XEV 9S को लंबी दूरी की फैमिली ट्रिप्स के लिए एक बेहतर विकल्प बना देगा. हालांकि मोटर के स्पेसिफिकेशंस का आधिकारिक खुलासा अभी लॉन्च के समय होगा.

कितने में मिल सकती है ये SUV?

Mahindra लॉन्च इवेंट के दौरान ही सही कीमत बताएगी, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार XEV 9S की शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. फीचर्स और रेंज को देखते हुए यह कीमत इसे अपने सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बना देगी.

किन SUVs से होगी टक्कर?