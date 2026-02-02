Mahindra जल्द पेश कर सकती है Vision S, बॉक्सी डिजाइन के साथ मिलेंगे शानदार फीचर्स

महिंद्रा आने वाले सालों में अपनी SUV रेंज को और मजबूत करने की तैयारी में है. पिछले 2025 स्वतंत्रता दिवस पर कंपनी ने अपने फ्यूचर प्लान्स की झलक दिखाई थी, जिसमें Vision S SUV सबसे ज्यादा चर्चा में रही. माना जा रहा है कि 2026 महिंद्रा के लिए शांत साल रहेगा, जबकि 2027 में Vision S जैसे बड़े लॉन्च देखने को मिल सकते हैं. यह SUV सब-4 मीटर सेगमेंट में होगी, लेकिन साइज और रोड प्रेजेंस के मामले में यह किसी भी तरह से छोटी नहीं लगेगी.

बॉक्सी डिजाइन और ऑफ-रोड स्टांस

Mahindra Vision S को एक छोटी लेकिन बेहद दमदार SUV के तौर पर तैयार किया जा रहा है. इसका डिजाइन पूरी तरह बॉक्सी होगा, जिसमें सीधा स्टांस, फ्लैट बोनट और बाहर की तरफ लगा स्पेयर व्हील मिलेगा. यही वजह है कि इसे “सब-4 मीटर डिफेंडर” जैसा लुक मिलने की उम्मीद है. यह SUV ऊंची होगी और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी बेहतर रखा जाएगा, जिससे यह खराब सड़कों और हल्के ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर बनेगी.

डीजल ऑटोमैटिक इंजन पर खास फोकस

Vision S को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में पेश किया जाएगा, लेकिन कंपनी का मुख्य फोकस डीजल वेरिएंट पर होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें वही 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल सकता है, जो Mahindra Thar और XUV 3XO में इस्तेमाल होता है. इसके साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलने की पूरी संभावना है, जो इसे डेली यूज और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए सुविधाजनक बनाएगा. पेट्रोल वेरिएंट में XUV 3XO वाला 1.2 लीटर टर्बो इंजन दिया जा सकता है.

इंटीरियर और फीचर्स में मिलेगा दमदार कॉम्बिनेशन

Vision S का इंटीरियर काफी हद तक इसके कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा हो सकता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. खास बात यह है कि जहां नई महिंद्रा SUVs में ज्यादा कंट्रोल टचस्क्रीन में शिफ्ट हो गए हैं, वहीं Vision S में मोटे और मजबूत फिजिकल स्विच दिए जा सकते हैं, जो ऑफ-रोड यूज में ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होते हैं. यह SUV Thar 3-डोर से ज्यादा स्पेशियस और XUV 3XO से ऊंची होगी.

लॉन्च टाइमलाइन और पोजिशनिंग

Mahindra Vision S के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है. इसे कंपनी के पोर्टफोलियो में Thar Roxx और Scorpio-N से नीचे पोजिशन किया जाएगा. Mahindra Vision S डीजल ऑटोमैटिक उन ग्राहकों के लिए खास हो सकती है, जो छोटी साइज में भी एक रग्ड, दमदार और फीचर-लोडेड SUV चाहते हैं. बॉक्सी डिजाइन, मजबूत इंजन और ऑफ-रोड DNA इसे अपने सेगमेंट में बिल्कुल अलग पहचान दिला सकता है.

