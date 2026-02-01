एक्सप्लोरर
अब सड़क पर गाड़ियां चलाना होगा सस्ता! बजट में CNG और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान
Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यानी 1 फरवरी 2026 को बजट पेश कर दिया है. बजट में सीएनजी और बायोगैस सस्ता करने का ऐलान किया गया है.
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2026 में आम लोगों को राहत देने के लिए सीएनजी और बायोगैस को सस्ता करने का ऐलान किया है. ऐसे में सीएनजी गाड़ियां चलाने वाले लोगों के लिए फ्यूल खर्च में सीधी बचत होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को भी राहत मिलेगी.
यह खबर लगातार अपडेट हो रही है....
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
क्रिकेट
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL