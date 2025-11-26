हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mahindra ने XEV 9S लॉन्च से पहले पेश किया 180 kW Ultra-Fast Charger, अब मिनटों में चार्ज होगी EV

Mahindra ने XEV 9S लॉन्च से पहले 180 kW Ultra Fast Charging Network पेश किया है. कंपनी 2027 तक 1000 चार्जिंग पॉइंट लगाएगी. आइए चार्जिंग स्पीड और स्टेशन लोकेशन की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Nov 2025 10:29 AM (IST)
Mahindra & Mahindra भारतीय EV बाजार में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S के लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने अपना नया अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग नेटवर्क ‘Charge_IN’ पेश किया है. ये नेटवर्क केवल 180 kW Ultra Fast Chargers के साथ आएगा. Mahindra का लक्ष्य है कि 2027 तक पूरे भारत में 1000 चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएं. आइए विस्तार से इस चार्जिंग नेटवर्क के बारे में जानते हैं.

हाइवे पर फास्ट चार्जिंग

  • दरअसल, महिंद्रा का Charge_IN नेटवर्क सिर्फ अपनी कारों के लिए नहीं, बल्कि लगभग सभी ब्रांड्स के ईवी के लिए उपलब्ध रहेगा. चार्जिंग स्टेशन हाइवे और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लगाए जाएंगे, ताकि लंबी दूरी के यात्रियों को फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिल सके. Mahindra का कहना है कि Charge_IN by Mahindra ऐप, और अन्य बड़ी थर्ड-पार्टी चार्जिंग ऐप्स के जरिए आसानी से चार्जिंग स्लॉट बुक, भुगतान और लोकेशन ट्रैक किया जा सकेगा. Mahindra के अपने ग्राहकों के लिए Me4U ऐप भी मौजूद है, जिसमें पहले से ही 34,000+ पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स जुड़ चुके हैं.

पहले दो चार्जिंग स्टेशन शुरू

  • Mahindra ने भारत में अपने पहले दो अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन Active कर दिए हैं. पहला स्टेशन NH 75 पर बेंगलुरु-चेन्नै हाईवे के पास होसकोटे में है. वहीं, दूसरा स्टेशन NH 44 पर दिल्ली से 50 किमी दूर हरियाणा के मुरथल में शुरू किया गया है. इन स्टेशनों में हर जगह दो 180 kW चार्जर लगे हैं, जिनसे एक समय में चार इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं. स्टेशन के आसपास रेस्टोरेंट, कैफे और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी हैं.

20 मिनट में 20% से 80% चार्ज

  • Charge_IN नेटवर्क के चार्जर डुअल गन तकनीक पर बेस्ड हैं. ये चार्जर Mahindra XUV 9e, BE 6 और आने वाली XEV 9S को केवल 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज कर सकते हैं.

Mahindra का लक्ष्य

  • महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्लीन और टिकाऊ परिवहन की दिशा में बड़ा बदलाव है. Mahindra की XUV 9e और BE 6, जिनकी रियल-वर्ल्ड रेंज 500 km से ज्यादा है,  Charge_IN नेटवर्क के जरिए कंपनी एक सुलभ और मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बना रही है, जिससे EV मालिक भविष्य में बिना रेंज की चिंता किए सफर कर सकें.

Published at : 26 Nov 2025 10:29 AM (IST)
INDIA Mahindra EV Mahindra Charger 180kW Charger Charging Network
