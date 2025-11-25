एक्सप्लोरर
अक्टूबर 2025 में बढ़ी हैचबैक की डिमांड! Top-5 में पहुंचीं Maruti और Tata की ये गाड़ियां, देखें लिस्ट
Maruti से लेकर Tata की हैचबैक कारें अक्टूबर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली रहीं. आइए जानें Wagon R, Baleno, Swift, Tiago और Alto की बिक्री कितनी हुई और किसकी सबसे ज्यादा मांग रही.
भारत में भले ही SUVs की डिमांड सबसे ज्यादा हो, लेकिन हैचबैक कारें भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं. अक्टूबर 2025 में भी कई हैचबैक मॉडल्स की अच्छी बिक्री देखने को मिली. खास बात ये रही कि टॉप-5 में Maruti Suzuki ने तीन कारों के साथ अपना दबदबा कायम रखा, जबकि Tata Motors की Tiago भी इस लिस्ट का हिस्सा रही. आइए जानते हैं कि पिछले महीने किन हैचबैक कारों की सबसे ज्यादा डिमांड रही और किसने कितनी यूनिट्स बेचीं.
Maruti Wagon R
- अक्टूबर 2025 में Maruti Wagon R एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार रही. अपनी प्रैक्टिकलिटी, माइलेज और किफायती मेंटेनेंस की वजह से Wagon R कई सालों से ग्राहकों की पसंदीदा बनी हुई है. पिछले महीने इसकी कुल 18,970 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो इसे स्पष्ट रूप से नंबर-1 की पोजिशन पर रखता है. फैमिली कार के तौर पर Wagon R की पहचान आज भी मजबूत है.
Maruti Baleno
- Maruti Baleno प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में हमेशा से ही स्टाइल, स्पेस और फीचर्स के लिए जानी जाती है. अक्टूबर 2025 में Baleno ने भी दमदार प्रदर्शन किया और इसकी 16,873 यूनिट्स की बिक्री हुई. आरामदायक ड्राइविंग, बढ़िया माइलेज और Nexa ब्रांडिंग इसे युवाओं और फैमिली दोनों के बीच पॉपुलर बनाती है.
Maruti Swift
- Maruti Swift भारत की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है. अपनी स्पोर्टी लुक और मजेदार ड्राइविंग के चलते यह लगातार टॉप-सेलर बनी रहती है. अक्टूबर महीने में Swift की 15,542 यूनिट्स की बिक्री हुई. नए मॉडल अपडेट के बाद Swift की Popularity और बढ़ी है.
Tata Tiago
- Tata Tiago चौथे नंबर पर रही , जिसे सुरक्षा, बिल्ड क्वालिटी और मॉडर्न फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है. पिछले महीने Tiago की 8,850 यूनिट्स की बिक्री हुई. Tiago उन खरीदारों की पसंद है जो किफायती कीमत में सुरक्षित हैचबैक चाहते हैं.
Maruti Alto
- Maruti Alto कई सालों से भारत की सबसे सस्ती और सबसे भरोसेमंद कारों में एक रही है. अक्टूबर 2025 में Alto की 6,210 यूनिट्स बिकीं, जिससे यह टॉप-5 में जगह बनाने में सफल रही. लो मेंटेनेंस और आसान ड्राइविंग इसे छोटे शहरों में खास बनाते हैं. बता दें कि टॉप-5 के अलावा Toyota Glanza, Hyundai Grand i10 Nios, Hyundai i20, Tata Altroz और Maruti S-Presso जैसी कारों को भी बाजार में अच्छी रिस्पांस मिली है.
