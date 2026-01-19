हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra Thar खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने अचानक बढ़ा दी इतनी कीमत, जानिए डिटेल्स

Mahindra Thar खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने अचानक बढ़ा दी इतनी कीमत, जानिए डिटेल्स

Mahindra Thar Price Hike: अब महिंद्रा थार खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है. आइए जानते हैं कि इस पॉपुलर SUV की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है और गाड़ी के फीचर्स कैसे हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 10:33 AM (IST)
महिंद्रा ने थार की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. गाड़ी के बेस मॉडल को छोड़कर Thar 2026 के सभी वैरिएंट की कीमतों में 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. Mahindra Thar 2026 की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है, लेकिन थार के टॉप मॉडल की कीमत अब 17.19 लाख रुपये तक पहुंच गई है. 

प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा 1.5 लीटर डीजल-मैनुअल वाले LXT 2WD वैरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जो कि 1.64 परसेंट है. ऐसे में अब महिंद्रा थार खरीदना पहले से महंगा हो गया है. 

पहले से कितनी बदल गई Mahindra Thar?

पिछले साल अक्टूबर महीने में कंपनी ने Mahindra Thar का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया था. Mahindra Thar 3-डोर में अब नया ग्रिल दिया गया है जिसमें बॉडी-कलर डिटेलिंग है और साथ ही Roxx से लिया गया नया ग्रे शेड भी शामिल किया गया है. बाकी डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है. इसका स्टाइलिंग अब भी रफ-टफ, क्लासिक और दमदार है – जो कि 3-डोर में और भी आकर्षक दिखती है. दिखने में यह रॉक्स से भी बेहतर लगती है.

कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स? 

बाहर से थार फेसलिफ्ट लगभग पहले जैसी दिखती है, बस कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं. अब नया डुअल-टोन बंपर और बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है, जो पहले ब्लैक रंग की थी. गाड़ी की साइड प्रोफाइल वही पुरानी थार जैसी ही है. पीछे अब रियर वाइपर विद वॉशर और रियर कैमरा दिया गया है, जो पहले थार Roxx में भी था.

Mahindra Thar Facelift के केबिन में कई अपग्रेड्स हैं, जिसमें नया टच स्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील शामिल है. इसके अलावा सेफ्टी के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं सॉफ्ट-टॉप को हटा दिया गया है.

इन गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलाया तो तुरंत होगा एक्शन, राजधानी में GRAP-4 लागू 

Published at : 19 Jan 2026 10:32 AM (IST)
Mahindra Thar Mahindra Thar Facelift Mahindra Thar Price Hike
