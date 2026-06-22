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हिंदी न्यूज़ऑटोशौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट

शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट

Mahindra Thar Modification: अगर कोई शख्स अपनी कार में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करवाता है तो उसे तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देनी चाहिए. आइए पूरा मामला जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 22 Jun 2026 05:16 PM (IST)
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आज के समय में लोग अपनी कार को यूनिक दिखाने के लिए अलग-अलग तरह से मोडिफाई कराते हैं. यही वजह है कि कार में बड़े टायर, सस्पेंशन और गाड़ी की बॉडी में ही बदलाव करना आम बात हो गई है. काफी कम लोग जानते हैं कि ऐसे मोडिफिकेशन कराने से आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस पर भी असर पड़ सकता है. दरअसल, हाल ही में पंजाब में एक Mahindra Thar मालिक के साथ ऐसा हुआ. सड़क दुर्घटना के बाद शख्स का 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया गया. 

Mahindra Thar मालिक ने अपनी कार में कई ऐसे बदलाव किए थे, जिसकी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी गई थी. बाद में जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मालिक ने नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस क्लेम किया. इसको लेकर बीमा कंपनी ने जांच की तो गाड़ी में किए गए मॉडिफिकेशन के बारे में पता चला. कंपनी के मुताबिक, गाड़ी की मूल सरंचना और तकनीक में बदलाव किए गए थे, जोकि पॉलिसी की शर्तों के खिलाफ था. 

कंपनी ने क्यों किया क्लेम रिजेक्ट?

बीमा कंपनी का कहना है कि कार में किए गए मॉडिफिकेशन से उसकी प्रेजेंटेशन पूरी तरह बदल गई थी और इन बदलावों की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, इसलिए कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया. इसके चलते कार मालिक को दुर्घटना से हुए नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करनी पड़ी. 

इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी

ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपनी कार में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव करवाता है तो उसे तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देनी चाहिए. कई मामलों में बीमा कंपनी ऐसे मॉडिफिकेशन को पॉलिसी में शामिल कर लेती है या प्रीमियम में बदलाव कर देती है. लेकिन जानकारी छिपाने पर दुर्घटना के समय क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.

इंश्योरेंस पॉलिसी गाड़ी की मूल फैक्ट्री कंडीशन के आधार पर जारी की जाती है. अगर गाड़ी की संरचना, इंजन, टायर, सस्पेंशन या दूसरे जरूरी हिस्सों में बदलाव किया जाता है, तो यह इंश्योरेंस के जोखिम को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में बीमा कंपनी को अधिकार होता है कि वह नियमों के उल्लंघन पर क्लेम को रिजेक्ट कर दे. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर आप अपनी कार या एसयूवी को मॉडिफाई करवाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले बीमा कंपनी और आरटीओ के नियमों की जानकारी जरूर लें. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 22 Jun 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Auto News Mahindra Thar Mahindra Thar Modification
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