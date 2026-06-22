फुल टैंक पर चलेगी 1000 KM से ज्यादा, अगले महीने भारत में लॉन्च होने जा रही ये शानदार कार

ऑटो इंडस्ट्री में SUV की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. कंपनी अगले महीने अपनी प्रीमियम SUV Honda ZR-V को भारत में लॉन्च करने जा रही है. इस गाड़ी को भारत में CBU यूनिट के जरिए लाया जाएगा. इसका मतलब यह है कि गाड़ी विदेश से सीधे इम्पोर्ट की जाएगी. ऐसे में इस गाड़ी की कीमत नॉर्मल गाड़ियों की तुलना में ज्यादा हो सकती है. माना जा रहा है कि इस SUV के आने के बाद कंपनी अपने दूसरे ग्लोबल मॉडल भी भारतीय बाजार में उतार सकती है.

Honda ZR-V का मुकाबला प्रीमियम SUV सेगमेंट की कई गाड़ियों से होगा. इसमें Skoda Kodiaq, BMW X1 Volkswagen Tayron जैसी गाड़ियां शामिल हैं. ये सभी मॉडल अपने शानदार फीचर्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं. इसलिए Honda के सामने कड़ी चुनौती रहने वाली है.

Honda ZR-V के फीचर्स

फीचर्स के मामले में Honda ZR-V काफी शानदार दिखाई देती है. इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया जाएगा. सेफ्टी के लिए गाड़ी में ADAS तकनीक मिलने की उम्मीद है. यह तकनीक ड्राइवर की सहायता करती है और सड़क पर सुरक्षा को बेहतर बनाती है.

Honda ZR-V SUV के अंदर लग्जरी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 12-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम मिलेगा, जिससे बेहतरीन ऑडियो सिस्टम मिलेगा. इसके अलावा पावर्ड टेलगेट, हीटेड लेदर स्टीयरिंग व्हील, फुल LED लाइटिंग और इलेक्ट्रिक एडजस्ट फ्रंट सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स भी दिए जाएंगे. ये सभी फीचर्स इसे एक प्रीमियम और आरामदायक फैमिली SUV बनाते हैं.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और कीमत

परफॉर्मेंस की बात करें तो Honda ZR-V में हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जाएगा. यह सिस्टम करीब 180 बीएचपी की पावर जनरेट करने में सक्षम होगा. हाइब्रिड तकनीक का फायदा यह है कि इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है और फ्यूल की खपत भी कम होती है. जानकारी के मुताबिक, यह SUV एक बार फुल टैंक पर लगभग 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, जो लंबे सफर के लिए इसे बेहद आकर्षक ऑप्शन बनाता है.

Honda ZR-V का प्लेटफॉर्म काफी हद तक Honda Civic पर बेस्ड है. Civic को दुनियाभर में उसकी शानदार ड्राइविंग क्वालिटी और आरामदायक राइड के लिए पसंद किया जाता रहा है. यही वजह है कि ZR-V से भी बेहतरीन ड्राइविंग फील की उम्मीद की जा रही है.

कीमत की बात करें तो यह SUV प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी. अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

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