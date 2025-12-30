एक्सप्लोरर
बिक्री में Mahindra ने बनाया रिकॉर्ड, Tata-Hyundai रह गई पीछे, जानें किस SUV की ज्यादा डिमांड?
Mahindra car sales India: 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कार बिक्री में टाटा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानें इसके पीछे की वजह और कौन-सी SUV सबसे ज्यादा बिकने वाली रहीं.
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साल 2025 में भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. वाहन पोर्टल VAHAN के डेटा के अनुसार, महिंद्रा इस साल कार बिक्री में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. दरअसल, ये पहली बार हुआ है, जब महिंद्रा ने पूरे साल के आंकड़ों में टाटा मोटर्स और हुंडई दोनों को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, पहले नंबर पर अभी भी मारुति सुजुकी बनी हुई है. आइए इसके सेल्स के आंकड़े पर नजर डालते हैं.
बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं?
- साल 2025 में महिंद्रा की गाड़ियों का कुल रजिस्ट्रेशन करीब 5.81 लाख यूनिट रहा है. वहीं 2024 में यह आंकड़ा 4.90 लाख यूनिट था. यानी एक साल में कंपनी की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसी बढ़त की वजह से महिंद्रा चौथे नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई. जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कंपनी की बिक्री करीब 18 प्रतिशत बढ़ी है, जो किसी भी अन्य कार कंपनी से ज्यादा है.
SUV की मजबूत मांग बनी सफलता की वजह
- महिंद्रा की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी SUV गाड़ियों की मजबूत मांग है. स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार और XUV सीरीज जैसी गाड़ियों की बिक्री पूरे साल बनी रही. आज भारतीय बाजार में SUV की मांग सबसे ज्यादा है और महिंद्रा का पूरा पोर्टफोलियो SUV पर बेस्ड है. इसी वजह से कंपनी को इसका सीधा फायदा मिला.महिंद्रा की बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आज भी काफी पसंद की जाती हैं. बोलेरो और बोलेरो नियो ने मिलकर करीब 93 हजार से ज्यादा यूनिट की बिक्री की है. यह महिंद्रा की कुल बिक्री का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है. मजबूत बॉडी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से इन गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है.
ये रहीं सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV
- महिंद्रा की 3XO कॉम्पैक्ट SUV की करीब 90 हजार यूनिट बिकीं, जिसमें सालाना आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली. वहीं XUV700 की बिक्री थोड़ी घटी, लेकिन फिर भी यह कंपनी की टॉप सेलिंग SUV में शामिल रही. टाटा और हुंडई को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचना कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है. आने वाले समय में अगर यही रफ्तार बनी रही, तो महिंद्रा और भी नए रिकॉर्ड बना सकती है.
