हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोबिक्री में Mahindra ने बनाया रिकॉर्ड, Tata-Hyundai रह गई पीछे, जानें किस SUV की ज्यादा डिमांड?

बिक्री में Mahindra ने बनाया रिकॉर्ड, Tata-Hyundai रह गई पीछे, जानें किस SUV की ज्यादा डिमांड?

Mahindra car sales India: 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कार बिक्री में टाटा और हुंडई को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानें इसके पीछे की वजह और कौन-सी SUV सबसे ज्यादा बिकने वाली रहीं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साल 2025 में भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. वाहन पोर्टल VAHAN के डेटा के अनुसार, महिंद्रा इस साल कार बिक्री में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. दरअसल, ये पहली बार हुआ है, जब महिंद्रा ने पूरे साल के आंकड़ों में टाटा मोटर्स और हुंडई दोनों को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, पहले नंबर पर अभी भी मारुति सुजुकी बनी हुई है. आइए इसके सेल्स के आंकड़े पर नजर डालते हैं.

बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं?

  • साल 2025 में महिंद्रा की गाड़ियों का कुल रजिस्ट्रेशन करीब 5.81 लाख यूनिट रहा है. वहीं 2024 में यह आंकड़ा 4.90 लाख यूनिट था. यानी एक साल में कंपनी की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसी बढ़त की वजह से महिंद्रा चौथे नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई. जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कंपनी की बिक्री करीब 18 प्रतिशत बढ़ी है, जो किसी भी अन्य कार कंपनी से ज्यादा है.

SUV की मजबूत मांग बनी सफलता की वजह

  • महिंद्रा की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी SUV गाड़ियों की मजबूत मांग है. स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार और XUV सीरीज जैसी गाड़ियों की बिक्री पूरे साल बनी रही. आज भारतीय बाजार में SUV की मांग सबसे ज्यादा है और महिंद्रा का पूरा पोर्टफोलियो SUV पर बेस्ड है. इसी वजह से कंपनी को इसका सीधा फायदा मिला.महिंद्रा की बोलेरो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आज भी काफी पसंद की जाती हैं. बोलेरो और बोलेरो नियो ने मिलकर करीब 93 हजार से ज्यादा यूनिट की बिक्री की है. यह महिंद्रा की कुल बिक्री का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है. मजबूत बॉडी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से इन गाड़ियों की मांग लगातार बनी हुई है.

ये रहीं सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV 

  • महिंद्रा की 3XO कॉम्पैक्ट SUV की करीब 90 हजार यूनिट बिकीं, जिसमें सालाना आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली. वहीं XUV700 की बिक्री थोड़ी घटी, लेकिन फिर भी यह कंपनी की टॉप सेलिंग SUV में शामिल रही. टाटा और हुंडई को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचना कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है. आने वाले समय में अगर यही रफ्तार बनी रही, तो महिंद्रा और भी नए रिकॉर्ड बना सकती है.

ये भी पढ़ें-

Top Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल 

Published at : 30 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Tags :
Hyundai Mahindra Auto News Mahindra Car TATA Sales India SUV Sales India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
गुजरात
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
Advertisement

वीडियोज

Top News: दोपहर की बड़ी खबरें |Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Amit Shah | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
New Year 2026: लाल किला ब्लास्ट के बाद प्रशासन की नए साल से पहले फिर बड़ी लापरवाही? | ABP News
Kolkata News: चुनाव आते ही दुशासन, दुर्योधन दिखने लगते हैं- Mamta | Breaking | Amit Shah
2026 में क्या आने वाला है? Tata Ev का बड़ा प्लान! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
गुजरात
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
इंडिया
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
यूटिलिटी
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget