हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra Scorpio से लेकर Tata Safari तक, जानिए इन 5 पॉपुलर SUV की सेल्स रिपोर्ट

Mahindra Scorpio से लेकर Tata Safari तक, जानिए इन 5 पॉपुलर SUV की सेल्स रिपोर्ट

अगस्त 2025 में भारत में मिडसाइज SUV की बिक्री में बड़ी गिरावट आई. महिंद्रा स्कॉर्पियो और XUV700 से लेकर टाटा सफारी, MG Hector और Jeep Compass तक सभी पॉपुलर SUVs की डिमांड कम हुई।

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अगस्त 2025 SUVs के लिए उतना अच्छा महीना साबित नहीं हुआ. खासकर मिडसाइज SUV सेगमेंट की बिक्री में सालाना आधार पर बड़ी गिरावट देखी गई. महिंद्रा, टाटा, एमजी मोटर और जीप जैसी बड़ी कंपनियों की पॉपुलर SUVs की डिमांड घटी है. आइए विस्तार से जानते हैं.

महिंद्रा स्कॉर्पियो की डिमांड 29% कम

  • महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक की बिक्री अगस्त 2025 में सिर्फ 9,840 यूनिट रही. पिछले साल अगस्त में इसकी 13,787 यूनिट्स बिकी थीं. यानी कि 29% की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, स्कॉर्पियो का अब भी मिडसाइज SUV सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, जो करीब 42% है.

महिंद्रा XUV700 की बिक्री 45% गिरी

  • महिंद्रा की एक और पॉपुलर SUV XUV700 की बिक्री में भी भारी गिरावट देखी गई. अगस्त 2025 में सिर्फ 4,956 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 9,007 यूनिट्स की सेल हुई थी. यानी कि इस SUV की डिमांड में 45% की कमी आई है.

टाटा सफारी की सेल 24% घटी

  • Tata Safari, जो दमदार रोड प्रेजेंस और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है, उसकी बिक्री भी प्रभावित हुई. अगस्त 2025 में सिर्फ 1,489 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 1,951 यूनिट्स की डिलीवरी हुई थी. यानी कि बिक्री में 23.68% की गिरावट रही.

MG Hector और Hector Plus का हाल

  • एमजी मोटर इंडिया की सबसे पॉपुलर SUV Hector और Hector Plus की डिमांड अगस्त 2025 में बुरी तरह गिरी. इस महीने केवल 379 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल अगस्त में 1,814 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इसका मतलब है कि 79% तक गिरावट आई है, जो SUV सेगमेंट में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है.

Jeep Compass की बिक्री 65% कम

  • प्रीमियम मिडसाइज SUV सेगमेंट में Jeep Compass भी पीछे नहीं रही. अगस्त 2025 में सिर्फ 97 यूनिट्स बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने 280 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इस तरह सालाना आधार पर इसमें 65% की गिरावट दर्ज हुई.

क्या रहा बिक्री घटने का कारण?

  • बता दें कि अगस्त 2025 भारतीय SUV मार्केट के लिए मुश्किल महीना साबित हुआ. महिंद्रा स्कॉर्पियो और XUV700 जैसी बड़ी SUVs से लेकर Tata Safari, MG Hector और Jeep Compass तक, ज्यादातर पॉपुलर मॉडलों की बिक्री कम हुई. इसकी बड़ी वजह बढ़ती कंपटीशन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग और ग्राहकों का कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली SUVs की ओर झुकाव माना जा रहा है.

Published at : 01 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio Tata Safari Mahindra XUV700 SUV Sales 2025
Embed widget