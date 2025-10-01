6 ड्राइव मोड के साथ लग्जरी लुक, अभिषेक शर्मा की गिफ्टेड SUV में मिलते हैं ये शानदार फीचर्स

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने 7 मुकाबले जीतकर फाइनल में खिताबी जीत दर्ज की. ऐसे में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट से नवाजा गया. इन्हें तोहफे में एक लग्जरी एसयूवी मिली है, जो कि बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है.

Haval H9 की मौजूदा कीमत लगभग 1,42,199.8 सऊदी रियाल है, जो भारतीय रुपये में करीब 33.6 लाख रुपये बैठती है. Haval H9 एक बड़ी 7-सीटर SUV है जो पावरफुल इंजन के साथ आती है. इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक ZF गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. बेहतर ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए इसमें 4WD ड्राइव सिस्टम भी मौजूद है.

HAVAL H9 का डिजाइन

इस SUV का डिजाइन काफी प्रीमियम है. इसमें 14.6-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और लग्जरी इंटीरियर मिलता है. इसका साइज भी काफी बड़ा है, जिसकी लंबाई 4950mm और चौड़ाई 1976mm है. Haval H9 को एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ तैयार किया गया है. यही वजह है कि यह SUV प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों को सीधी टक्कर देती है.

HAVAL H9 में मिलते हैं ये फीचर्स

HAVAL H9 में 6 एयरबैग के साथ ही ब्लाइंट स्पॉट डिटेक्शन और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. कार में 360-डिग्री व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स इसकी ड्राइविंग को और ज्यादा आसान बनाते हैं. यह गाड़ी 6 ड्राइव मोड्स के साथ आती है. इसमें ऑटो, इको, स्पोर्ट, सैंड, स्नो, मड और 4L मोड प्रदान करता है. HAVAL H9 का बाहरी डिजाइन आकर्षक और कार्यात्मक है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक साइडस्टेप्स, फोग लैंप और बड़े 265/55 R19 टायर शामिल है.

HAVAL H9 का इंटीरियर भी बेहद शानदार है. इसमें एक बड़ा 14.6 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, एक 10-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मौजूद है. इसमें एक वायरलेस चार्जर, ड्राइवर के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई लेदर मेमोरी सीटें, जो ठंडे और गर्म दोनों वेंटिलेशन के साथ आती है.

यह भी पढ़ें:-

GST कटौती का असर: Hyundai Exter बनी देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली SUV, इन गाड़ियों को देती है टक्कर