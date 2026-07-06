बस थोड़ा सा इंतजार, अगले महीने Mahindra Scorpio N नए अवतार में होगी लॉन्च

महिंद्रा अपने ग्राहकों के लिए एक के बाद एक कई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है. कंपनी आने वाले महीनों में अपनी पॉपुलर SUV Scorpio-N का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में इस SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिसके बाद इसकी लॉन्चिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. नई Mahindra Scorpio-N Facelift अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. इसके अलावा कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV BE.07 पर भी तेजी से काम कर रही है, जिसे इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में बाजार में उतारा जा सकता है.

नई Scorpio-N फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके एक्सटीरियर डिजाइन में देखने को मिल सकता है. टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे. फ्रंट लुक को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नई LED हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल और नया फ्रंट बंपर मिलने की उम्मीद है. वहीं पीछे की तरफ नया रियर बंपर और अपडेटेड LED टेललाइट्स भी देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, यह मिड-लाइफ फेसलिफ्ट होगा, इसलिए SUV के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव नहीं किए जाएंगे.

Scorpio N के फीचर्स

सिर्फ बाहरी लुक ही नहीं, बल्कि नई Scorpio-N का केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न हो सकता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, नया मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील और आगे-पीछे की सीटों के लिए वेंटिलेशन जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. यानी नई SUV में आराम और टेक्नोलॉजी दोनों का बेहतर फील मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो महिंद्रा इसमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं करेगी. नई Scorpio-N Facelift में मौजूदा मॉडल वाला 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन ही मिलेगा. दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा. टॉप वेरिएंट में पहले की तरह 4×4 ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा. इसके अलावा लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. हालांकि, नए फीचर्स जुड़ने की वजह से इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से कुछ ज्यादा हो सकती है.

Scorpio-N के साथ-साथ महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV BE.07 पर भी तेजी से काम कर रही है. यह कंपनी की चौथी बॉर्न-इलेक्ट्रिक SUV होगी. टेस्टिंग के दौरान सामने आई झलक से पता चलता है कि इसमें बेहद मॉडर्न डिजाइन मिलेगा. SUV में कूपे-स्टाइल रूफलाइन, रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल, पिलरलेस डोर डिजाइन और आकर्षक फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल सकती है.

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