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हिंदी न्यूज़ऑटोअब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू

अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू

New Toll Hike: बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना महंगा हो गया है. NHAI ने नए टोल रेट लागू कर दिए हैं. जानिए गाड़ियों की नई रेट लिस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 02:24 PM (IST)
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New Toll Hike: अगर आप भी डेली एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, इन दिनों भारत में एक्सप्रेसवे की खबर लगातार आ रही है. यह खबर भी एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को लेकर है. बता दें कि, अगर आप बेंगलुरु से चेन्नई के बीच सफर करते हैं तो यह खबर सीधा आपकी जेब पर असर डालने वाली है. इस नए और आधुनिक एक्सप्रेसवे पर अब सफर करना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे के नए टोल रेट्स की लिस्ट जारी कर दी है जो तुरंत प्रभाव से लागू भी हो चुके हैं. 

आपको बता दें कि, इस फैसले के बाद अब कार, बस, ट्रक और भारी व्यावसायिक वाहनों से यात्रा करने वाले लोगों को अब सफर थोड़ा महंगा पड़ सकता है. अचानक लागू हुई इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो काम या बिजनेस के सिलसिले में रोज या हफ्ते में कई बार इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. चलिए जानतें हैं कि, इस एक्सप्रेसवे पर कितना टोल बढ़ा है.

कितना पड़ेगा जेब पर असर?

बता दें कि, नए टोल रेट के हिसाब से अलग-अलग गाड़ियों के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए हैं. अगर आप अपनी पर्सनल कार, जीप या वैन से सफर कर रहे हैं तो आपको एक तरफ के सफर के लिए अब लगभग 320 रुपये तक का टोल देना होगा. वहीं अगर आप 24 घंटे के अंदर वापस लौटते हैं तो रिटर्न जर्नी के लिए आपको करीब 480 रुपये चुकाने होंगे. 

जबकि इसके अलावा जो लोग इस रूट पर अपनी गाड़ी से बार-बार ट्रैवल करते हैं. उनके लिए 50 सिंगल जर्नी वाला मंथली पास लगभग 10,655 रुपये में बनेगा. कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब कार से भी इस एक्सप्रेसवे पर चलना पहले के मुकाबले अच्छा-खासा महंगा साबित होने वाला है.


अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू

यह भी पढ़ें: नई गाड़ियों के इंश्योरेंस नियम बदलेंगे, जानें क्या होगा असर?

कमर्शियल और भारी गाड़ियों का बढ़ा टैक्स

जानकारी के लिए बता दें कि, इस नए टोल रेट का सबसे बड़ा झटका कमर्शियल और भारी गाड़ियों को लगा है. हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए एक तरफ का टोल 515 रुपये और रिटर्न जर्नी का 775 रुपये तय किया गया है. जबकि 2-अक्षीय बसों और ट्रकों को अब एक तरफ के सफर के लिए 1,080 रुपये और आने-जाने के लिए 1,620 रुपये देने पड़ेंगे. 

अगर बात 3-अक्षीय कमर्शियल गाड़ियों की करें तो उनका एक तरफ का टोल 1,180 रुपये और रिटर्न का 1,770 रुपये हो गया है. इसके अलावा बहुत भारी गाड़ियों और 7 या उससे ज्यादा धुरों वाले बड़े ट्रकों का एक तरफ का टोल 2,070 रुपये तक पहुंच गया है जिससे लॉजिस्टिक्स का खर्च काफी बढ़ जाएगा.


अब इस एक्सप्रेसवे पर सफर हुआ और महंगा, नए टोल रेट लागू

क्या पड़ेगा इसका असर?

आपको बता दें कि, एनएचएआई का कहना है कि एक्सप्रेसवे की विश्वस्तरीय सुविधाओं, सुरक्षा इंतजामों, हाईवे पेट्रोलिंग और मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए यह टोल टैक्स लागू करना बेहद जरूरी था. हालांकि, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों के बीच इस फैसले को लेकर काफी नाराजगी है. 

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों का मानना है कि टोल टैक्स बढ़ने से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच सामान भेजने का भाड़ा सीधे तौर पर बढ़ जाएगा. जब माल ढुलाई महंगी होगी तो इसका असर बाजार में मिलने वाली आम चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा. यानी यह बढ़ा हुआ टोल सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को ही नहीं बल्कि आम जनता की जेब को भी प्रभावित करने वाला है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप इस नए एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले हैं तो अचानक होने वाली परेशानी से बचने के लिए कुछ बातें जरूर ध्यान में रखें. सबसे पहले तो अपनी गाड़ी का फास्टैग रीचार्ज चेक कर लें और उसमें जरूरत से ज्यादा बैलेंस रखें। क्योंकि टोल प्लाजा पर बैलेंस कम होने पर आपको सीधा दोगुना पेनल्टी टोल देना पड़ सकता है. 

अगर आप एक ही दिन में जाकर वापस आने का प्लान बना रहे हैं तो हमेशा टोल बूथ पर रिटर्न ट्रीप का ऑप्शन ही चुनें इससे आपके पैसे बचेंगे. वहीं, इसके अलावा एनएचएआई की ऑफिशियल वेबसाइट या नेशनल हाईवे हेल्पलाइन से अपने व्हीकल के हिसाब से नए रेट्स की पूरी लिस्ट पहले ही चेक कर लें.

यह भी पढ़ें: टोल प्लाजा पार करने के कितनी देर तक संभालकर रखें रसीद? NHAI का रूल

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Chennai Expressway Toll Rates New Toll Hike NHAI Toll Update Bengaluru To Chennai Toll Cost
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