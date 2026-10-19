कार चोरी की FIR में मामूली देरी पर क्लेम किया खारिज, अब देने होंगे 5 लाख!

कार चोरी होने के बाद वाहन मालिक के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका मोटर इंश्योरेंस होता है. लेकिन कई बार बीमा पॉलिसी की शर्तों में दर्ज समयसीमा के भीतर पुलिस में शिकायत या बीमा कंपनी को सूचना न देने पर क्लेम अटक जाता है. ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया, जहां कार चोरी होने के बाद FIR दर्ज कराने और बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई मामूली देरी को आधार बनाकर क्लेम खारिज कर दिया गया था. मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां आयोग ने बीमा कंपनी की इस पॉलिसी को सही नहीं माना.

आयोग ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि सिर्फ देरी के आधार पर वास्तविक चोरी के मामले में बीमा को खारिज नहीं किया जा सकता. खासतौर पर तब, जब चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई हो और जांच के बाद वाहन बरामद न हुआ हो. इसी आधार पर आयोग ने बीमा कंपनी को कार मालिक को करीब 4.68 लाख रुपये की राशि देने का निर्देश दिया, जिसमें बीमित रकम के साथ मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च की राशि भी शामिल है.

गाजियाबाद से जुड़ा है मामला

मामला 26 दिसंबर 2019 गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके से कार चोरी होने को बताया जा रहा है. कार मालिक ने घटना के दिन ही पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस की ओर से FIR कुछ दिन बाद दर्ज की गई. बाद में पुलिस वाहन का पता नहीं लगा सकी और जांच पूरी होने के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई. कार का बीमा वैध था और चोरी के बाद वाहन मालिक ने बीमा कंपनी से नुकसान की भरपाई मांगी. लेकिन कंपनी ने दावा स्वीकार करने से इनकार कर दिया. बीमा कंपनी की ओर से दलील दी गई कि चोरी की सूचना देने में तय समय से देरी हुई थी और यह पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है. रिपोर्टों के मुताबिक बीमा कंपनी को चोरी की सूचना 2 जनवरी 2020 को दी गई थी, जिस वजह से कंपना ने क्लैम खारिज कर दिया.

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मामूली देरी पर पूरा क्लेम खारिज करना गलत

बाद में यह मामला पूर्वी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सामने पहुंचा. आयोग ने सुनवाई के दौरान यह देखा कि वाहन मालिक ने चोरी की घटना को छिपाया नहीं था और पुलिस प्रक्रिया भी शुरू की गई थी. ऐसे में केवल FIR दर्ज होने में कुछ दिनों की देरी या बीमा कंपनी को सूचना देने में हुई देरी के आधार पर पूरे दावे को खत्म करना सही नहीं माना गया. इसके बाद कंपनी को वाहन के बीमित मूल्य के रूप में 4.31 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के तौर पर 12,500 रुपये भी देने का भी निर्देश दिया.

इन बातों का रखें ध्यान

कार या बाइक चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस को तत्काल सूचना देना चाहिए और FIR दर्ज करवाना चाहिए. इसके साथ ही बीमा कंपनी को भी जल्द से जल्द लिखित माध्यम से जानकारी देना बेहतर होगा. जरूरत पड़ने पर शिकायत, FIR, बीमा पॉलिसी, वाहन के दस्तावेज और कंपनी के साथ हुई बातचीत का रिकॉर्ड संभालकर रखें. अगर बीमा कंपनी क्लेम खारिज करती है, तो ग्राहक को क्लैम खारिज का कारण लिखित रूप में मांगना चाहिए. जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत करना बेहतर होगा.

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