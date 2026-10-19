Duster हाइब्रिड भारत में लॉन्च, 16.9 लाख कीमत और 29kmpl का तगड़ा माइलेज

मशहूर कार निर्माता कंपनी Renault ने आखिरकार अपनी बेहद लोकप्रिय SUV Duster को नए हाइब्रिड अवतार में भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इकसी शुरुआती कीमत से पूरे ऑटो बाजार को चौंका दिया है, क्योंकि यह न सिर्फ अन्य हाइब्रिड कारों से सस्ती है बल्कि माइलेज के मामले में भी काफी आगे है. नई Renault Duster Hybrid की कीमत 16.9 लाख रुपये से लेकर 19.4 लाख रुपये के बीच रखी गई है. ग्राहक इस दमदार SUV को मात्र 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं.

क्या हैं इसके तीन शानदार वेरिएंट और कीमतें?

कंपनी ने इस हाइब्रिड SUV को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है, जिनके नाम Evolution, Techno और Emotion हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Renault द्वारा घोषित की गई यह कीमतें केवल शुरुआती हैं. यह विशेष कीमतें केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए मान्य होंगी, जिन्हें इस साल 31 दिसंबर 2026 तक गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी. इसके बाद कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है.

गियरबॉक्स और इंजन की नई तकनीक

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका नया Mukti मल्टी-मोड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है. यह कोई साधारण गियरबॉक्स नहीं है, बल्कि इसमें 2 इलेक्ट्रिक और 4 पेट्रोल गियर्स दिए गए हैं. यह आधुनिक तकनीक कार को चलाने के लिए कुल 6 अलग-अलग मोड्स देती है, जिसमें प्योर इलेक्ट्रिक, सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड और पूरी तरह से पेट्रोल मोड शामिल हैं.

इंजन की बात करें तो इसमें 1.8 लीटर का बड़ा पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 2 इलेक्ट्रिक मोटरों और 1.4 kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करता है. यह पूरा सिस्टम मिलकर कार को 160 bhp की जबरदस्त कंबाइंड पावर देता है. रफ्तार के मामले में भी यह काफी तेज है और 9.1 सेकंड में 0 से 100 प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती हैॉ.

क्या सच में मिलेगा 29 Kmpl का माइलेज?

Renault Duster Hybrid का सबसे बड़ा USP इसका 29 Kmpl का माइलेज है. Renault का दावा है कि शहर के भीतर ड्राइविंग करते समय यह कार ज्यादातर समय सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर ही चलेगी, जिससे पेट्रोल की भारी बचत होगी. एक बार इसकी टंकी पूरी तरह फुल कराने पर यह कार 1400 किलोमीटर तक का लंबा सफर तय कर सकती है.

हालांकि, अगर हम रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें, तो ट्रैफिक और रास्तों को देखते हुए असल जिंदगी में 29 का माइलेज मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कार असल सड़कों पर भी 20 kmpl+ से ज्यादा का माइलेज आसानी से दे देगी, जो इस साइज की SUV के लिए एक बेहतरीन आंकड़ा है.

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लुक और केबिन के भीतर क्या बदला?

डिजाइन के मामले में कंपनी ने कुछ शानदार कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं. इसके फ्रंट ग्रिल के बीच में अब चमकने वाला DUSTER लोगो दिया गया है, जो रात के समय बेहद खूबसूरत लगता है. इसके साथ ही बेहतर राइडिंग के लिए कार के आगे और पीछे दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी डैम्पर्स दिए गए हैं, और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं.

कार के केबिन को भी काफी प्रीमियम बनाया गया है. इसके टॉप Emotion वेरिेएंट में नई ड्यून ब्राउन लेदरेट सीट अपहोल्सट्री दी गई है, जिसमें आगे की सीटों पर वेंटिलेशन और 6-वे पावर एडजस्ट का फीचर मिलता है. वहीं इसके Techno वेरिएंट में डेजर्ट बेस सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ एक नए डिजाइन का हेडरेस्ट दिया गया है. अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड तकनीक आने के बाद भी इसके केबिन स्पेस और बूट स्पेस में स्टैंडर्ड Duster के मुकाबले कोई खास कमी नहीं की गई है.

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