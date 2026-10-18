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हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख तक कीमत और शानदार बूट स्पेस, ये हैं गजब की सेडान कारें

10 लाख तक कीमत और शानदार बूट स्पेस, ये हैं गजब की सेडान कारें

अगर आप 10 लाख रुपये तक के बजट में ऐसी कारों तलाश कर रही है, जिसमें बड़ा बूट स्पेस और परिवार के लिए आरामदायक केबिन भी हो, तो जानिए ऐसी ही कुछ बेहतरीन कारों के विकल्प के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Oct 2026 08:04 PM (IST)
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अगर आपका बजट करीब 10 लाख रुपये तक है और आप परिवार के लिए ऐसी कार तलाश रहे हैं, जिसमें रोजमर्रा के सामान के साथ सफर के दौरान बैग और दूसरे जरूरी सामान रखने की पर्याप्त जगह हो, तो बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. खासकर उन लोगों के लिए सेडान उपयोगी है, जो SUV की तुलना में कम ऊंचाई वाली कार पसंद करते हैं और आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं.

इन कारों की एक और खास बात यह है कि 10 लाख रुपये के बजट में आपको पेट्रोल के साथ कुछ मॉडलों में CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे विकल्प भी मिल जाते हैं. ऐसे में कार चुनते समय सिर्फ कीमत या बूट स्पेस ही नहीं, बल्कि माइलेज, सर्विस खर्च, सुरक्षा फीचर्स और आपके इस्तेमाल को भी ध्यान में रखना चाहिए.

मारुति सुजुकी डिजायर है शानदार

10 लाख रुपये के बजट में Maruti Suzuki Dzire सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.3 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 9.5 लाख रुपये तक जाता है. इसमें 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इस कार की खासियत इसका आसान रखरखाव, अच्छा माइलेज और शहर में चलाने में आसानी है. इसमें आपको पेट्रोल के साथ CNG विकल्प भी मिलता है. परिवार के लिए रोजाना इस्तेमाल और लंबी यात्रा, दोनों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.

हुंडई ऑरा बेहतरीन विकल्प

अगर आप फीचर्स और आराम को ज्यादा महत्व देते हैं तो Hyundai Aura आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपये से शुरू होती है और मौजूदा मॉडल की टॉप कीमत करीब 8.67 लाख रुपये तक पहुंचती है. इसमें करीब 402 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. Aura पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आती है. इसका केबिन काफी सुविधाजनक है और शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए इसे अच्छा विकल्प माना जाता है.

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टाटा टिगोर भी विकल्प

कम बजट में ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो Tata Tigor भी एक मजबूत विकल्प है. इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपये से शुरू होकर 8.7 लाख रुपये के आसपास तक जाती है. इसमें 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.  टिगोर पेट्रोल और CNG विकल्पों में मिलती है. इसका बड़ा बूट परिवार के सफर, शादी या लंबी यात्रा के दौरान काफी काम आता है. वहीं CNG विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो रोज ज्यादा किलोमीटर कार चलाते हैं.

होंडा अमेज भी हो सकती है पसंद

Honda Amaze उन लोगों के लिए अच्छी पसंद हो सकती है जो सेडान में ज्यादा प्रीमियम अनुभव और बड़ा बूट चाहते हैं. कार की मौजूदा कीमत करीब 7.5 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये के आसपास तक जाती है. इसका बूट स्पेस करीब 416 लीटर है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और मैनुअल के साथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प भी है. यानी ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की परेशानी से बचना चाहते हैं तो इसका ऑटोमैटिक वेरिएंट देखा जा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Oct 2026 08:04 PM (IST)
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