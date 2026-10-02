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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?

Honda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?

Honda ने अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच बनी Rebel 500 की 96 बाइक्स को हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू में संभावित खराबी के चलते रिकॉल किया है. जानें कहीं आपकी बाइक भी इस रिकॉल में शामिल तो नहीं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 03:39 PM (IST)
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अगर आपके पास Honda Rebel 500 बाइक है, तो यह खबर आपके काम की है. Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने देश में Rebel 500 की 96 यूनिट्स के लिए स्वैच्छिक रिकॉल अभियान शुरू किया है. कंपनी के मुताबिक, इस रिकॉल में अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच तैयार की गई कुछ बाइक्स शामिल हैं. 

रिकॉल की वजह बाइक के हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू से जुड़ी संभावित समस्या है. ऐसे में अगर आपने इस अवधि के दौरान Rebel 500 खरीदी है, तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी बाइक इस अभियान का हिस्सा है या नहीं.

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क्या है बाइक में खराबी?

Honda के अनुसार, प्रभावित बाइक्स में हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू को असेंबली के दौरान तय टॉर्क के मुताबिक टाइट नहीं किया गया हो सकता है. इसकी वजह से इस्तेमाल के दौरान स्क्रू ढीला पड़ने की संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो बाइक के स्टीयरिंग मूवमेंट पर असर पड़ सकता है.

कंपनी ने यह रिकॉल एहतियाती कदम के तौर पर शुरू किया है. Honda ने बताया है कि 30 सितंबर 2026 तक भारत में इस समस्या से जुड़ी किसी घटना की जानकारी सामने नहीं आई है.यानी अभी तक इस संभावित खराबी के कारण किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई है.

कितनी बाइक्स हैं रिकॉल में?

भारत में Honda Rebel 500 की कुल 96 यूनिट्स इस रिकॉल अभियान में शामिल हैं. ये प्रभावित मोटरसाइकिल अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच बनाई गई हैं.

कंपनी रिकॉल के तहत प्रभावित बाइक्स के हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू को बदलेगी. इसके लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. Honda के मुताबिक, बाइक की वारंटी की स्थिति चाहे जो हो, रिकॉल के तहत जरूरी काम मुफ्त में किया जाएगा.

कब से शुरू होगा रिकॉल?

Honda का यह रिकॉल अभियान नवंबर 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होगा. कंपनी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेगी. इसके लिए फोन कॉल, SMS और ईमेल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा.

इसके बाद अधिकृत Honda BigWing डीलरशिप के जरिए बाइक की जांच और जरूरी पार्ट बदलने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ग्राहकों को इस काम के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.

ऐसे चेक करें अपनी बाइक

अगर आपके पास Honda Rebel 500 है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी बाइक रिकॉल में शामिल है या नहीं, तो Honda Motorcycle & Scooter India की वेबसाइट पर जाकर Recall Campaign सेक्शन में चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपनी बाइक का 17 अंकों वाला VIN यानी Vehicle Identification Number दर्ज करना होगा.

अगर आपकी बाइक रिकॉल के दायरे में आती है, तो नजदीकी Honda BigWing डीलरशिप से संपर्क करके आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जा सकती है. कंपनी की ओर से जरूरी जांच और पार्ट बदलने का काम मुफ्त में किया जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Honda Rebel 500
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