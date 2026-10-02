Honda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?

अगर आपके पास Honda Rebel 500 बाइक है, तो यह खबर आपके काम की है. Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने देश में Rebel 500 की 96 यूनिट्स के लिए स्वैच्छिक रिकॉल अभियान शुरू किया है. कंपनी के मुताबिक, इस रिकॉल में अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच तैयार की गई कुछ बाइक्स शामिल हैं.

रिकॉल की वजह बाइक के हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू से जुड़ी संभावित समस्या है. ऐसे में अगर आपने इस अवधि के दौरान Rebel 500 खरीदी है, तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी बाइक इस अभियान का हिस्सा है या नहीं.

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क्या है बाइक में खराबी?

Honda के अनुसार, प्रभावित बाइक्स में हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू को असेंबली के दौरान तय टॉर्क के मुताबिक टाइट नहीं किया गया हो सकता है. इसकी वजह से इस्तेमाल के दौरान स्क्रू ढीला पड़ने की संभावना है. अगर ऐसा होता है, तो बाइक के स्टीयरिंग मूवमेंट पर असर पड़ सकता है.

कंपनी ने यह रिकॉल एहतियाती कदम के तौर पर शुरू किया है. Honda ने बताया है कि 30 सितंबर 2026 तक भारत में इस समस्या से जुड़ी किसी घटना की जानकारी सामने नहीं आई है.यानी अभी तक इस संभावित खराबी के कारण किसी घटना की रिपोर्ट नहीं हुई है.

कितनी बाइक्स हैं रिकॉल में?

भारत में Honda Rebel 500 की कुल 96 यूनिट्स इस रिकॉल अभियान में शामिल हैं. ये प्रभावित मोटरसाइकिल अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच बनाई गई हैं.

कंपनी रिकॉल के तहत प्रभावित बाइक्स के हैंडल-लॉक फिक्सिंग स्क्रू को बदलेगी. इसके लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. Honda के मुताबिक, बाइक की वारंटी की स्थिति चाहे जो हो, रिकॉल के तहत जरूरी काम मुफ्त में किया जाएगा.

कब से शुरू होगा रिकॉल?

Honda का यह रिकॉल अभियान नवंबर 2026 के पहले सप्ताह से शुरू होगा. कंपनी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेगी. इसके लिए फोन कॉल, SMS और ईमेल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा.

इसके बाद अधिकृत Honda BigWing डीलरशिप के जरिए बाइक की जांच और जरूरी पार्ट बदलने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. ग्राहकों को इस काम के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.

ऐसे चेक करें अपनी बाइक

अगर आपके पास Honda Rebel 500 है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी बाइक रिकॉल में शामिल है या नहीं, तो Honda Motorcycle & Scooter India की वेबसाइट पर जाकर Recall Campaign सेक्शन में चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपनी बाइक का 17 अंकों वाला VIN यानी Vehicle Identification Number दर्ज करना होगा.

अगर आपकी बाइक रिकॉल के दायरे में आती है, तो नजदीकी Honda BigWing डीलरशिप से संपर्क करके आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जा सकती है. कंपनी की ओर से जरूरी जांच और पार्ट बदलने का काम मुफ्त में किया जाएगा.

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