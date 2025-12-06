हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनवंबर 2025 में Mahindra ने मारी बाजी, Bajaj में मामूली गिरावट, देखें Maruti–Toyota की सेल्स रिपोर्ट

नवंबर 2025 में Mahindra ने मारी बाजी, Bajaj में मामूली गिरावट, देखें Maruti–Toyota की सेल्स रिपोर्ट

नवंबर 2025 की Sales Report में Mahindra, Maruti और Toyota ने दमदार प्रदर्शन किया, जबकि Bajaj Auto के दोपहिया सेगमेंट में हल्की गिरावट दिखी. आइए जानें इस किस कंपनी की बिक्री कितनी बढ़ी और किसकी कम हुई.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Dec 2025 04:46 PM (IST)
नवंबर 2025 Mahindra के लिए बेहद सफल साबित हुआ. कंपनी की कुल बिक्री 19% बढ़कर 92,670 यूनिट्स तक पहुंच गई. इसमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बिक्री सबसे ज्यादा असरदार रही, जहां कंपनी ने घरेलू बाजार में 56,336 गाड़ियां बेचीं. पिछले साल नवंबर 2024 में ये आंकड़ा 46,222 था, यानी इस बार बिक्री में 22% की बढ़त दर्ज की गई. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और यह सेक्टर 17% बढ़कर 24,843 यूनिट्स तक पहुंच गया. कुल मिलाकर, Mahindra अपनी SUV लाइन-अप और मजबूत मार्केट डिमांड की वजह से इस महीने टॉप प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में रही.

Bajaj Auto की घरेलू बिक्री में हल्की गिरावट

  • Bajaj Auto के दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री में नवंबर 2025 के दौरान मामूली कमी देखने को मिली. कंपनी ने इस महीने 2,02,510 यूनिट्स बेचे, जबकि पिछले साल नवंबर में ये आंकड़ा 2,03,611 यूनिट्स था. यानी घरेलू सेल्स में 1% की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, एक्सपोर्ट और अन्य सेगमेंट्स की वजह से कंपनी की कुल बिक्री पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा. Export समेत कुल थोक बिक्री 8% बढ़कर 4,53,273 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल 4,21,640 थी. कंपनी की कुल घरेलू बिक्री (जिसमें कमर्शियल वाहन भी शामिल हैं) भी 3% बढ़कर 2,47,516 यूनिट्स तक पहुंच गई.

Toyota की बिक्री में मजबूत ग्रोथ

  • Toyota के लिए भी नवंबर 2025 शानदार रहा. कंपनी की थोक बिक्री सालाना आधार पर 19% बढ़कर 30,085 यूनिट्स हो गई. पिछले साल नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 25,182 यूनिट्स था. Toyota के अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग और GST में कटौती ने बिक्री को बढ़ाने में बड़ी निभाई. साथ ही Urban Cruiser Hyryder Aero Edition और Fortuner Leader Edition जैसे नए मॉडल्स ने कंपनी की मार्केट ग्रोथ को और मजबूत किया.

Maruti Suzuki फिर बनी नंबर 1

  • देश की सबसे बड़ी कार निर्माता Maruti Suzuki के लिए नवंबर 2025 एक और सफल महीना रहा. कंपनी की कुल बिक्री बढ़कर 2,29,021 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 1,81,531 यूनिट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है. घरेलू बाजार में Maruti ने 1,70,971 पैसेंजर गाड़ियां बेचीं-यह पिछले साल नवंबर 2024 के 1,41,312 के आंकड़े से काफी ज्यादा है. यह साफ दिखाता है कि Maruti Suzuki की बाजार में पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है और उसकी कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है.

Published at : 06 Dec 2025 04:46 PM (IST)
