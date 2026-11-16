Mahindra EVs Export: इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिनों अपनी गाड़ियों को लेकर बेहद चर्चे में बनी हुई है. अपने देश में महिंद्रा की खूब गाड़ियां बिक रही हैं. जबकि इस बीच एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल महिंद्रा अब अपनी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ियों का जलवा विदेशी सड़कों पर दिखाने की तैयारी कर रही है.

क्योंकि महिंद्रा साल 2027 तक ब्रिटेन के कार मार्केट में अपनी तीन शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी उतारने जा रही है. इनमें भारतीय सड़कों पर धूम मचा रही BE 6 और XEV 9e के साथ-साथ आने वाली नई BE 07 भी शामिल है. तो चलिए जानते हैं कि महिंद्रा के इस बड़े ग्लोबल प्लान और इन गाड़ियों की खूबियों के बारे में.

भारत में हो रहा निर्माण

आपको बता दें कि महिंद्रा की ये नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के आधुनिक इंग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं. हालांकि इनका निर्माण पूरी तरह भारत में किया जा रहा है. लेकिन इनका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर स्थित महिंद्रा एडवांस्ड डिजाइन यूरोप सेंटर में तैयार किया गया है. ब्रिटेन में भी भारत की तरह राइट-हैंड ड्राइव कारें चलती हैं. इसलिए महिंद्रा को वहां अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करने में तकनीकी रूप से काफी आसानी होगी.

यह भी पढ़ें: Upcoming Adventure Bikes: 2027 में मचेगा धमाल, Royal Enfield से Bajaj तक, आ रहीं 5 नई ADV Bikes

इलेक्ट्रिक SUV से मचेगा धमाल

जानकारी दें दे कि कंपनी शुरुआत में ब्रिटेन के बाजार में BE 6, XEV 9e और अपकमिंग BE 07 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. भारत में BE 6 और XEV 9e अपने 79 kWh बैटरी पैक के साथ 708 किमी और 656 किमी तक की शानदार रेंज देती हैं. वहीं फैमिली SUV के तौर पर तैयार हो रही BE 07 को पहले साल 2027 में भारत में लॉन्च किया जाएगा. जिसके बाद इसे ब्रिटिश बाजार में भेजा जाएगा.

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है असर

आपको बता दें कि महिंद्रा के इस विदेशी विस्तार को भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है. इस समझौते के तहत इम्पोर्ट शुल्क कम होने से भारतीय कारों की कीमतें वहां प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी.

क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में BE 6 की शुरुआती कीमत करीब 41,000 पाउंड लगभग 51 लाख रुपये और XEV 9e की कीमत करीब 48,000 पाउंड के आसपास रखी जा सकती है.

सेफ्टी का रखना होगा खास ध्यान

ब्रिटेन और यूरोप की गाड़ियां सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी नियम दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं. महिंद्रा फिलहाल ब्रिटिश मानकों के हिसाब से इन गाड़ियों के सर्टिफिकेशन और साइबर सुरक्षा नियमों को पूरा करने पर काम कर रही है.

अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो साल 2027 में इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी वरना लॉन्चिंग साल 2028 की शुरुआत तक भी जा सकती है. इसके बाद कंपनी की नजर यूरोप के अन्य बड़े बाजारों पर भी है.

यह भी पढ़ें: Electric Vehicle Sales: पेट्रोल-डीजल छोड़ EVs पर टूटे ग्राहक, Festive Sales में 69% उछाल