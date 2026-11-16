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हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra EVs Export: Made in India EVs का जलवा, UK में लॉन्च होंगी Mahindra की SUVs

Mahindra EVs Export: Made in India EVs का जलवा, UK में लॉन्च होंगी Mahindra की SUVs

Mahindra EVs Export: भारतीय बाजार में सफलता के बाद अब महिंद्रा अपनी मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों को ब्रिटेन में लॉन्च करने जा रही है. जानिए BE 6, XEV 9e और BE 07 के प्लान की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 08:17 PM (IST)
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Mahindra EVs Export: इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दिनों अपनी गाड़ियों को लेकर बेहद चर्चे में बनी हुई है. अपने देश में महिंद्रा की खूब गाड़ियां बिक रही हैं. जबकि इस बीच एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल महिंद्रा अब अपनी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ियों का जलवा विदेशी सड़कों पर दिखाने की तैयारी कर रही है.

क्योंकि महिंद्रा साल 2027 तक ब्रिटेन के कार मार्केट में अपनी तीन शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी उतारने जा रही है. इनमें भारतीय सड़कों पर धूम मचा रही BE 6 और XEV 9e के साथ-साथ आने वाली नई BE 07 भी शामिल है. तो चलिए जानते हैं कि महिंद्रा के इस बड़े ग्लोबल प्लान और इन गाड़ियों की खूबियों के बारे में.

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भारत में हो रहा निर्माण

आपको बता दें कि महिंद्रा की ये नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के आधुनिक इंग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं. हालांकि इनका निर्माण पूरी तरह भारत में किया जा रहा है. लेकिन इनका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर स्थित महिंद्रा एडवांस्ड डिजाइन यूरोप सेंटर में तैयार किया गया है. ब्रिटेन में भी भारत की तरह राइट-हैंड ड्राइव कारें चलती हैं. इसलिए महिंद्रा को वहां अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करने में तकनीकी रूप से काफी आसानी होगी.

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इलेक्ट्रिक SUV से मचेगा धमाल

जानकारी दें दे कि कंपनी शुरुआत में ब्रिटेन के बाजार में BE 6, XEV 9e और अपकमिंग BE 07 को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है. भारत में BE 6 और XEV 9e अपने 79 kWh बैटरी पैक के साथ 708 किमी और 656 किमी तक की शानदार रेंज देती हैं. वहीं फैमिली SUV के तौर पर तैयार हो रही BE 07 को पहले साल 2027 में भारत में लॉन्च किया जाएगा. जिसके बाद इसे ब्रिटिश बाजार में भेजा जाएगा.

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का है असर

आपको बता दें कि महिंद्रा के इस विदेशी विस्तार को भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है. इस समझौते के तहत इम्पोर्ट शुल्क कम होने से भारतीय कारों की कीमतें वहां प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी.

क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में BE 6 की शुरुआती कीमत करीब 41,000 पाउंड लगभग 51 लाख रुपये और XEV 9e की कीमत करीब 48,000 पाउंड के आसपास रखी जा सकती है.

सेफ्टी का रखना होगा खास ध्यान

ब्रिटेन और यूरोप की गाड़ियां सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी नियम दुनिया में सबसे सख्त माने जाते हैं. महिंद्रा फिलहाल ब्रिटिश मानकों के हिसाब से इन गाड़ियों के सर्टिफिकेशन और साइबर सुरक्षा नियमों को पूरा करने पर काम कर रही है.

अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो साल 2027 में इनकी बिक्री शुरू हो जाएगी वरना लॉन्चिंग साल 2028 की शुरुआत तक भी जा सकती है. इसके बाद कंपनी की नजर यूरोप के अन्य बड़े बाजारों पर भी है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:17 PM (IST)
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