देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, Mercedes-AMG G63 चलाते हुए आए नजर

मुंबई और पुणे के बीच रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. इस रूट पर ट्रैफिक जाम और घुमावदार रास्ते एक बड़ी समस्या रही है. इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बहुत अहम प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे मिसिंग लिंक कहा जाता है. इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया. इस दौरान सीएम मर्सिडीज चलाते हुए नजर आए.

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस नए हिस्से का उद्घाटन किया गया, जिससे अब इस रूट पर यात्रा पहले से काफी आसान और तेज हो जाएगी. यह मिसिंग लिंक लगभग 13.3 किलोमीटर लंबा नया सड़क हिस्सा है, जिसे खासतौर पर एक्सप्रेसवे के पुराने घाट वाले कठिन हिस्से को बायपास करने के लिए बनाया गया है. पहले यात्रियों को खोपोली और लोनावला के बीच खड़ी चढ़ाई, तीखे मोड़ और भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, जिससे कई बार घंटों का समय लग जाता था और एक्सीडेंट्स का खतरा भी बना रहता था.

मर्सिडीज चलाते हुए नजर आए देवेंद्र फडणवीस

एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Mercedes-AMG G63 चलाते हुए नजर आए. यह लग्जरी कार अपनी जबरदस्त पावर और रफ्तार के लिए जानी जाती है जो इस नए एक्सप्रेसवे के लिए बिल्कुल सही थी. अब यह नया मार्ग मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है, जिसमें लंबी सुरंग, बड़े पुल और सीधा सड़क मार्ग शामिल है, ताकि गाड़ी बिना रुकावट के तेज स्पीड से चल सकें.

इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया, जिन्होंने इसे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि बताया. इस नए हिस्से के शुरू होने से मुंबई और पुणे के बीच सफर का समय लगभग 20 से 30 मिनट तक कम होने की उम्मीद है. इसके साथ ही दूरी भी करीब 6 किलोमीटर तक घट जाएगी, जिससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि फ्यूल की खपत भी कम होगी और ट्रैवल कॉस्ट में भी कमी आएगी.

ज्यादा सेफ और स्टेबल होगा नया मार्ग

यह नया मार्ग खासतौर पर भारी ट्रैफिक वाले घाट सेक्शन को हटाकर बनाया गया है, जिससे अब यात्रियों को पुराने रास्ते की परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी. पहले जहां बारिश के मौसम में इस रास्ते पर जाम और फिसलन की समस्या बढ़ जाती थी, वहीं अब नया मार्ग ज्यादा सेफ और स्टेबल माना जा रहा है. इससे लंबी दूरी की बसों, ट्रकों और प्राइवेट गाड़ियों सभी को फायदा होगा.

मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों के बीच व्यापार, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन और तेज हो सकते हैं क्योंकि अब सफर ज्यादा कंफर्टेबल और कम समय लेने वाला होगा. उद्घाटन के दिन इस नए मार्ग को देखने और इस्तेमाल करने के लिए लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा देखी गई, जिससे कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रेशर बढ़ गया. जैसे-जैसे यह मार्ग पूरी तरह नॉर्मल रूप से चालू होगा, वैसे ही लोग इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे.

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