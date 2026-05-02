हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट

कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट

Sajay Dutt Daughter Trishala: संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं. त्रिशला ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया साथ ही इसकी वजह भी बताई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 May 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त लाइमलाइट से दूर रहती हैं लेकिन अक्सर वे खुलकर अपनी बातें भी रखती रहती हैं. हाल ही में त्रिशला ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती थीं इसलिए वे बॉलीवुड फिल्में करना चाहती थीं.

संजय दत्त की बेटी त्रिशला एक्टिंग करना चाहती थीं
दरअसल 'इनसाइड थॉट्स आउट लाउड' पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान, संजय दत्त की बेटी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड में आने के बारे में सोचा था. त्रिशाला ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा, "मैंने बचपन में इसके बारे में सोचा था. मैं यह नहीं सोच रही थी कि मुझे अभिनेत्री बनना है क्योंकि अभिनय मेरा जुनून है, मैं बस अपने पिता के करीब रहना चाहती थी."

संजय दत्त ने कैसे किया था रिएक्ट
त्रिशाला ने बताया कि जब उन्होंने अपने पिता संजय दत्त से इस आइडिया पर चर्चा की तो उनकी कैसा रिएक्शन था. उन्होंने खुलासा किया, “उन्होंने बहुत मुश्किल दौर देखे हैं. उन्होंने मुझसे पूछा, ‘क्या यही तुम्हारा पैशन है? क्या तुम्हें इसकी ओर खिंचाव महसूस होता है?’ मैंने कहा, ‘मैं बस आपके साथ और समय बिताना चाहती हूं.’ तो उन्होंने कहा, ‘चलिए, पहले उस बारे में बात करते हैं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है और फिर तुम्हें उस राह पर ले चलते हैं. सिर्फ इसलिए कि तुम फलां-फलां की बेटी हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक मशहूर अभिनेत्री बन जाओगी और सारे ऑफर तुम्हारे पास आने लगेंगे.’”

इसी बातचीत में त्रिशाला ने थेरेपिस्ट बनने के अपने फैसले के बारे में बताया और कहा कि खुद एक फिल्मी परिवार से होने के नाते उनका मानना ​​है कि इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करने वाले लोग बहुत कम हैं, उन्होंने कहा, “मैं बस लोगों से जुड़ना चाहती थी, उन्हें यह बताना चाहती थी कि चाहे आप इंडस्ट्री में हों या न हों, सब कुछ हमेशा अच्छा ही नहीं होता. हम भी आप जैसे ही इंसान हैं.”

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla BO Day 15: 'भूत बंगला' ने 15वें दिन भी मचाया धमाल, प्रभास की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे, बना डाला ये सॉलिड रिकॉर्ड

संजय दत्त की बेटी होने पर त्रिशला को कैसा लगता है?
इससे पहले, एक बातचीत में, त्रिशाला से पूछा गया कि संजय दत्त की बेटी होने पर उन्हें कैसा लगता है. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, ये नॉर्मल लगता है, वह किसी भी अन्य पिता की तरह हैं. जब मैं उनके साथ होती हूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पिता के साथ हूं. यह वैसा ही महसूस होता है जैसा आप शायद अपने पिता के साथ होने पर महसूस करते हैं."

संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं त्रिशला
बता दें कि त्रिशाला दत्त का जन्म 1988 में हुआ था और वे संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. 1996 में ऋचा के निधन के बाद, त्रिशाला की परवरिश उनके नाना-नानी ने अमेरिका में की. ऋचा का निधन कैंसर से हुआ था, उनके निधन के बाद, संजय दत्त ने 1998 में रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन 2008 में दोनों अलग हो गए थे. उसी साल उन्होंने मान्याता दत्त से शादी की. बाद में, 2010 में इस जोड़ी के जुड़वां बच्चे हुए , बेटा शाहरान और बेटी इकरा.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 1: 'राजा शिवाजी' ने ओपनिंग डे पर हिला डाला बॉक्स ऑफिस, तगड़ी की कमाई, तोड़ा इस फिल्म का रिकॉर्ड

 

और पढ़ें
Published at : 02 May 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Trishala Dutt Sajay Dutt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 2 Live: दूसरे दिन भी बवाल काट रही 'राजा शिवाजी', दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 13 करोड़ के पार
दूसरे दिन भी बवाल काट रही 'राजा शिवाजी', दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 13 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 15: 'भूत बंगला' ने 15वें दिन भी मचाया धमाल, प्रभास की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे, बना डाला ये सॉलिड रिकॉर्ड
'भूत बंगला' ने 15वें दिन भी मचाया धमाल, प्रभास की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
बॉलीवुड
Raja Shivaji Box Office: मराठी की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'राजा शिवाजी', रितेश देशमुख की फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड्स
बॉक्स ऑफिस: मराठी की सबसे बड़ी ओपनर बनी 'राजा शिवाजी', रितेश देशमुख की फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड्स
Advertisement

वीडियोज

TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...
बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर SC के फैसले पर BJP का पहला रिएक्शन, कहा- TMC जब भी कोर्ट गई, उसे...
पंजाब
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
कभी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती थीं संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त, जानें- एक्टर ने कैसे किया था रिएक्ट
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
यूटिलिटी
LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी चेतावनी! बंद हो सकता है आपका गैस कनेक्शन, जान लें नया नियम
LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ी चेतावनी! बंद हो सकता है आपका गैस कनेक्शन, जान लें नया नियम
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget