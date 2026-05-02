हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMercedes CLA ने Euro NCAP में हासिल किए 5 स्टार, फीचर्स जान कर रह जाएंगे हैरान

Mercedes CLA ने Euro NCAP में हासिल किए 5 स्टार, फीचर्स जान कर रह जाएंगे हैरान

Mercedes Benz CLA को Euro NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए खास एयरबैग कंट्रोल दिया गया है. आइए इसके शानदार सेफ्टी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 May 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

Mercedes Benz की नई CLA कार ने Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जो इसकी शानदार सुरक्षा को दिखाता है. ये कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है और हर तरह से सुरक्षित ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई गई है. एडल्ट सुरक्षा के मामले में इस कार ने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है. टेस्ट के दौरान सामने से टक्कर होने पर कार का केबिन पूरी तरह स्थिर रहा. यह सब दिखाता है कि कंपनी ने इस कार को बनाते समय सुरक्षा का खास ध्यान रखा है.

बच्चों की सुरक्षा के लिए खास फीचर्स

Mercedes Benz CLA बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी काफी आगे है. इस कार को इस कैटेगरी में 89 प्रतिशत अंक मिले हैं. इसमें एक खास फीचर दिया गया है जो बच्चों की सीट लगने पर एयरबैग को अपने आप बंद कर देता है. जब कार को पता चलता है कि सीट पर बच्चा बैठा है, तो वह जरूरी एयरबैग को बंद कर देता है ताकि किसी दुर्घटना में बच्चे को नुकसान न पहुंचे. 

पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुरक्षा

दरअसल, इस कार की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ अंदर बैठे लोगों ही नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वालों की भी सुरक्षा का ध्यान रखती है. इस कैटेगरी में CLA को 93 प्रतिशत स्कोर मिला है. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो सामने किसी के आने पर खुद ही ब्रेक लगा सकता है. खास बात ये है कि यह सिस्टम साइकिल सवारों को भी पहचान सकता है. अगर कोई साइकिल अचानक सामने आ जाए, तो कार तुरंत प्रतिक्रिया देती है और टक्कर से बचाने की कोशिश करती है.

एडवांस फीचर्स जो हादसे को रोकते हैं

Mercedes Benz CLA में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो दुर्घटना होने से पहले ही उसे रोकने में मदद करते हैं. इसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है. यह फीचर पहली टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के खतरे को कम करता है. 

पोस्ट-क्रैश सेफ्टी और इमरजेंसी सिस्टम

अगर दुर्घटना हो भी जाती है, तो यह कार उस स्थिति में भी मदद करती है. इसमें eCall सिस्टम दिया गया है, जो गंभीर एक्सीडेंट होने पर अपने आप इमरजेंसी सेवाओं को सूचना भेज देता है. इसके अलावा, कार में ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो पानी में गिरने जैसी स्थिति में मदद करते हैं और दरवाजे खोलने को आसान बनाते हैं. इससे हादसे के बाद बाहर निकलना आसान हो जाता है. यह सभी फीचर्स मिलकर इस कार को बेहद सुरक्षित बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:-

सोफे की सीट जैसा कम्फर्ट, बड़ी डिग्गी और मॉडर्न फीचर्स, बेहद खास है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 

Published at : 02 May 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Auto News Euro NCAP Mercedes-Benz CLA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mercedes CLA ने Euro NCAP में हासिल किए 5 स्टार, फीचर्स जान कर रह जाएंगे हैरान
Mercedes CLA ने Euro NCAP में हासिल किए 5 स्टार, फीचर्स जान कर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
सिंगल चार्ज में 710 KM रेंज, इस EV को आते ही मिल गए 60 हजार से ज्यादा ऑर्डर, जानें कीमत
सिंगल चार्ज में 710 KM रेंज, इस EV को आते ही मिल गए 60 हजार से ज्यादा ऑर्डर, जानें कीमत
ऑटो
45 डिग्री की इस गर्मी में आप कर रहे ये बड़ी गलतियां, इंजन सड़कर बन जाएगा कबाड़
45 डिग्री की इस गर्मी में आप कर रहे ये बड़ी गलतियां, इंजन सड़कर बन जाएगा कबाड़
ऑटो
भारत में स्मार्ट ड्राइविंग की शुरुआत, अब V2X टेक्नोलॉजी से आपस में बात करेंगी गाड़ियां
भारत में स्मार्ट ड्राइविंग की शुरुआत, अब V2X टेक्नोलॉजी से आपस में बात करेंगी गाड़ियां
Advertisement

वीडियोज

TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
पंजाब
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
बॉलीवुड
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में लिखा- 'ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही...'
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में की तारीफ
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
यूटिलिटी
Kailash Mansarovar Yatra: जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन
जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget