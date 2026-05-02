Mercedes CLA ने Euro NCAP में हासिल किए 5 स्टार, फीचर्स जान कर रह जाएंगे हैरान

Mercedes Benz की नई CLA कार ने Euro NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जो इसकी शानदार सुरक्षा को दिखाता है. ये कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है और हर तरह से सुरक्षित ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई गई है. एडल्ट सुरक्षा के मामले में इस कार ने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है. टेस्ट के दौरान सामने से टक्कर होने पर कार का केबिन पूरी तरह स्थिर रहा. यह सब दिखाता है कि कंपनी ने इस कार को बनाते समय सुरक्षा का खास ध्यान रखा है.

बच्चों की सुरक्षा के लिए खास फीचर्स

Mercedes Benz CLA बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी काफी आगे है. इस कार को इस कैटेगरी में 89 प्रतिशत अंक मिले हैं. इसमें एक खास फीचर दिया गया है जो बच्चों की सीट लगने पर एयरबैग को अपने आप बंद कर देता है. जब कार को पता चलता है कि सीट पर बच्चा बैठा है, तो वह जरूरी एयरबैग को बंद कर देता है ताकि किसी दुर्घटना में बच्चे को नुकसान न पहुंचे.

पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की सुरक्षा

दरअसल, इस कार की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ अंदर बैठे लोगों ही नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वालों की भी सुरक्षा का ध्यान रखती है. इस कैटेगरी में CLA को 93 प्रतिशत स्कोर मिला है. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो सामने किसी के आने पर खुद ही ब्रेक लगा सकता है. खास बात ये है कि यह सिस्टम साइकिल सवारों को भी पहचान सकता है. अगर कोई साइकिल अचानक सामने आ जाए, तो कार तुरंत प्रतिक्रिया देती है और टक्कर से बचाने की कोशिश करती है.

एडवांस फीचर्स जो हादसे को रोकते हैं

Mercedes Benz CLA में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो दुर्घटना होने से पहले ही उसे रोकने में मदद करते हैं. इसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है. यह फीचर पहली टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के खतरे को कम करता है.

पोस्ट-क्रैश सेफ्टी और इमरजेंसी सिस्टम

अगर दुर्घटना हो भी जाती है, तो यह कार उस स्थिति में भी मदद करती है. इसमें eCall सिस्टम दिया गया है, जो गंभीर एक्सीडेंट होने पर अपने आप इमरजेंसी सेवाओं को सूचना भेज देता है. इसके अलावा, कार में ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो पानी में गिरने जैसी स्थिति में मदद करते हैं और दरवाजे खोलने को आसान बनाते हैं. इससे हादसे के बाद बाहर निकलना आसान हो जाता है. यह सभी फीचर्स मिलकर इस कार को बेहद सुरक्षित बनाते हैं.

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